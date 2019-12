GWB-Jahresrückblick: Diese Themen haben die Google-Fans im Jahr 2019 am meisten interessiert

Wir sind am letzten Tag des Jahres 2019 angekommen und schon in wenigen Stunden können wir das neue Jahr 2020 begrüßen. In den vergangenen Tagen haben wir euch schon sehr viele Google-Jahresrückblicke präsentiert, die alle wichtigen Bereiche abdecken. Außerdem haben wir euch gezeigt, wie ihr mithilfe von Google Fotos einen ganz persönlichen Jahresrückblick erstellen könnt. Aber wie sieht es eigentlich mit EUCH aus? Zum Abschluss des Jahres zeigen wir euch, welche Artikel hier im GoogleWatchBlog im Laufe des Jahres am beliebtesten gewesen sind.



Das Jahr 2019 hat uns wieder sehr viele Google-News beschert – sowohl gute als auch schlechte. Es gab viele Updates, es gab einige neue Produkte, es gab leider sehr viele Einstellungen und auch sehr viele Themen rund um die Google-Plattform von der Websuche über Android bis Chrome und YouTube. Alle wichtigen Themen rund um Google habt ihr hoffentlich auch bei uns im Blog gefunden, denn mitgab es tatsächlich sehr viel zu berichten.





An dieser Stelle blicken wir auf das gesamte Jahr 2019 zurück und zeigen euch, gestaffelt nach Monat, welche Artikel am populärsten waren. Natürlich können die Zugriffszahlen stark schwanken und gerade bei sehr breiten Themen für die Masse haben „wir“ gegen die großen Medien keine Chance, aber dennoch ist es, denke ich, ein guter Gradmesser, was die Google-Fans im Jahr 2019 wirklich interessiert hat und wo die Schwerpunkte lagen.

Januar 2019

Februar 2019

März 2019







April 2019

Mai 2019

Juni 2019

Juli 2019

August 2019

September 2019







Oktober 2019

November 2019

Dezember 2019

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren