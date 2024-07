Google Pixel Buds Pro 2: Das sind die neuen smarten Kopfhörer – Leak zeigt alle Farben und neues Design

Sicherlich gleichzeitig mit den anderen Pixel-Produkten wird Google in wenigen Woche die Pixel Buds Pro 2 vorstellen, die schon vor mehreren Wochen erstmals geleakt worden sind und in puncto KI-Assistenz größere Fortschritte machen soll. Aber auch optisch will man nachlegen, denn jetzt sind die neuen Farben geleakt worden, in denen die smarten Kopfhörer schon bald erhältlich sein sollen. Erstmals gibt es Bildmaterial.



Vor genau zwei Jahren hat Google erstmals die Produktreihe der Pixel Buds Pro angekündigt, die als starke kabellose Kopfhörer am Markt platziert wurden und sich sowohl funktionell als auch in puncto Ausstattung von den kleinen Brüdern der A-Serie unterscheiden. Jetzt wird es langsam Zeit für eine zweite Generation und wenn man kürzlich kursierenden Leaks glauben mag, dann stehen die Pixel Buds Pro 2 unmittelbar vor der Tür. Kürzlich hatten wir bereits über die kommenden KI-Funktionen der Pixel Buds Pro 2 sowie das leicht veränderte Aussehen berichtet.

Jetzt verrät uns ein neuer Leak, in welchen Farben die Pixel Buds Pro 2 auf den Markt kommen sollen: Wir kennen die Farbbezeichnung und auf dem Titelbild dieses Artikels könnt ihr die Farben erstmals in voller Pracht sehen. Die Pixel Buds Pro 2 sollen in den Farben Raspberry, Mojito, Porcelain sowie Haze erhältlich sein und damit recht gut zur erwarteten Farbauswahl für die Pixel 9-Smartphones passen. Mojito scheint gut anzukommen, aber auch das Raspberry könnte das kürzlich geleakte neue Pixel 9 in knalligem Pink gut unterstreichen.

Es ist zu erwarten, dass Google die neuen smarten Kopfhörer parallel zur Pixel Watch 3 und den Pixel 9-Smartphones vorstellen wird. Eine frühere Präsentation halte ich vor allem im Bezug auf die potenziellen KI-Möglichkeiten, die man gerade auf dem großen ‚Made by Google‘-Event Mitte August präsentieren möchte, eher für ausgeschlossen.









