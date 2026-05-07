Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 17 QPR1 Beta 2 ist da

Während wir noch auf den Rollout von Android 17 warten, ist Google schon wieder zwei Schritte weiter und legt mit der nächsten Beta-Version des Nachfolgers nach: Vor wenigen Minuten wurde die neue Version Android 17 QPR1 Beta 2 veröffentlicht, die gerade einmal zwei Wochen nach der ersten Beta erscheint und viele wichtige Verbesserungen im Gepäck hat. Hier findet ihr alle Infos.



Google gibt rund um das Betriebssystem richtig Gas und legt selbst nach dem Turbo mit der stabilen Version noch einmal einen Zahn zu: Nur zwei Wochen nach der Veröffentlichung der ersten Android 17 QPR1 Beta und noch vor dem Rollout des finalen Android 17 hat man jetzt die Android 17 QPR1 Beta 2 veröffentlicht. Nach bisherigem Schema feiert die QPR1-Schiene damit schon jetzt Bergfest und könnte bei diesem Tempo gar schon im Juni als finale Version veröffentlicht werden – aber so weit sind wir noch nicht…

Offiziell wird uns die Android 17 QPR1-Schiene laut der Ankündigung der ersten Beta bis September (!) begleiten – also noch gute vier Monate. Wie viele Beta-Versionen man bis dahin veröffentlichen will, lässt sich nicht sagen, denn anders als bei den Haupt-Releases veröffentlicht man für die QPR-Versionen keine Roadmap. Vielleicht lässt uns das aber auch schon etwas tiefer in die Android-Strategie blicken, die sicherlich in der kommenden Wochen rund um das Android Show Event eine Rolle spielen wird.

Bisher sind keine großen Neuerungen aus der Android 17 QPR1 Beta bekannt, aber man hat dennoch jede Menge Probleme gefunden, die eine Verbesserung benötigen. Große Veränderungen an der Oberflächen sind in diesen Zwischen-Releases und vor allem auch mit Blick auf das nächstwöchige Event noch nicht zu erwarten. In der folgenden Auflistung findet ihr alle Verbesserungen und Fixes, die mit der Android 17 QPR1 Beta 2 auf die Pixel-Smartphones der Nutzer kommen.









Die Neuerungen in Android 17 QPR1 Beta 2

Resolved an issue where the Terminal app fails to launch, resulting in an unresolvable error pop-up and infinite loading. (Issue #501751748)

Fixed a display issue where date and weather information overlapped the fingerprint sensor area on the lock screen. (Issue #498106709)

Terminating a third active call from the head unit incorrectly disconnects an existing conference call participant instead of the intended call. (Issue #481492536)

Fixed an issue where mobile signal bars incorrectly display as empty or greyed out despite active connectivity, preventing users from accurately gauging their network signal strength. (Issue #488358813)

Custom themed app icons incorrectly appear enlarged on the homescreen when returning from an application. (Issue #453458883, Issue #452939724, Issue #473509945)

Resolves a bug in the F2FS file system that could result in data corruption or unexpected system instability. (Issue #498762380)

Fixed a UI issue that caused visual instability or glitches when moving apps in the recent items screen. (Issue #485468312, Issue #496828676, Issue #498193454)

Fixed an issue where navigation bar swipe gestures failed to switch between recent apps. (Issue #494847234)

Resolved an issue where the Bluetooth tethering toggle would reset to off after device restarts or Bluetooth cycles, requiring users to manually re-enable internet sharing for connected devices. (Issue #371660785)

Start auf den Pixel-Smartphones

Die Android 17 QPR1 Beta 2 ist für alle Pixel-Smartphones verfügbar, die auch an der Android 17 Beta teilnehmen konnten – das gilt nach wie vor für alle Smartphones ab der sechsten Generation. Also Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10 sowie die a-Ableger, das Pixel Tablet und alle Foldables.

Alle Nutzer, die sich mit ihrem Pixel-Smartphone im Beta-Kanal befinden, werden das Update im Laufe der nächsten Stunden oder Tage angeboten bekommen. Wer stattdessen auf die stabile Version von Android 17 wechseln möchte, muss auch dieses Update einfach ignorieren.

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Letzte Aktualisierung am 30.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.