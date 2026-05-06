Android: Chrome bekommt neue Standortfreigabe – wahlweise exakte oder ungefähre Position freigeben

Der Browser Google Chrome verfügt über eine umfangreiche Rechteverwaltung, mit der die Nutzer sehr genau festlegen können, auf welche Daten eine Webseite oder Web-App zugreifen kann. Jetzt wird für die Android-Version eine neue Zwischenstufe eingeführt, mit der die Nutzer über die Genauigkeit der Standortfreigabe entscheiden können. Der Browser folgt damit vielen anderen Android-Apps.



Wenn Android-Nutzer ihren Standort für eine App freigeben, können sie schon seit langer Zeit nicht nur über JA und NEIN entscheiden, sondern auch festlegen, wie exakt der gemeldete Standort sein soll. Dabei hat man die Wahl zwischen einem exakten und einem ungefähren Standort. Je nach App kann man sich überlegen, wie genau ein Standort tatsächlich sein muss. Jetzt wird das Ganze auch vom Chrome-Browser unterstützt.

Auch in Chrome für Android kann jetzt bei der Abfrage des Standorts festgelegt werden, wie exakt dieser übertragen wird. Es kommt das bekannte Android-Overlay zum Einsatz, sodass die Umsetzung allen Nutzern bekannt sein sollte. Eine optionale Einschränkung könnte dabei helfen, dass Nutzer eher dazu bereit sind, ihren Standort für eine App freizugeben. Manchmal erschließt sich die Notwendigkeit bekanntlich nicht sofort. In anderen Fällen wiederum ist es überhaupt nicht notwendig und erfolgt lediglich aus Trackingzwecken. Das lässt sich natürlich weiterhin ablehnen.

Als Beispiel für die Notwendigkeit des exakten Standorts gibt Google die Verwendung von Web-Apps für Essenbestellungen oder das Aufspüren von Geldautomaten an. Für andere Dinge, wie etwa die reine Landesbestimmung ist es nicht notwendig, dass der Standort Straßen- und Hausnummer-genau übermittelt wird.

Um dieses Feature zu unterstützen, will Google Chrome in Kürze neue APIs einführen, mit denen Webentwickler automatisch nur eine bestimmte Form der Standortfreigabe abfragen können. Außerdem soll den Nutzern darin mitgeteilt werden können, warum der Standort benötigt wird.

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