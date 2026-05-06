Google One & Gemini: Neues AI Ultra Lite-Abo kommt – ein günstigeres Paket für die volle KI-Power (Leak)

Der KI-ChatBot Gemini steht allen Nutzern kostenlos zur Verfügung und bietet einen großen Funktionsumfang, der aber dennoch seine Grenzen hat – insbesondere im Bereich der Medien und Integrationen. Für die volle Power ist ein höheres Abo bei Google One notwendig, das in mehreren Stufen zur Verfügung steht. Jetzt bereitet man ein neues Abo für hohe Ansprüche und den kleineren Geldbeutel vor.



Die verfügbare Gemini-Funktionalität ist fest mit einem Google One-Abo verknüpft. Google bietet drei Stufen des Gemini-Abos bei Google One, die unterschiedliche Zugänge beinhalten, Funktionen, Integrationen und auch Token-Reserven. Das kleinste Modell „AI Plus“ ist bereits kostenlos im 2 Terabyte-Paket enthalten. Die zweite Stufe „AI Pro“ kostet bereits 21,99 Euro im Monat und für die volle Power gibt es das „AI Ultra“-Abo für satte 274,99 Euro pro Monat.

Man dürfte bei Google gemerkt haben, dass der Sprung zwischen dem Pro-Abo für 21,99 Euro und dem Ultra-Abo für 274,99 Euro etwas zu groß ist und arbeitet jetzt an einer Zwischenvariante, die schon in zwei Wochen anlässlich der Entwicklerkonferenz Google I/O angekündigt werden soll. Dieses soll den Ultra-Zugang bieten, aber ein eingeschränktes Token-Fenster erhalten. Man spricht intern vom Codenamen „Neon“ und will damit die bereits verfügbaren Pakete von OpenAI oder Anthropic anvisieren.

Das neue Paket nennt sich Google AI Ultra Lite, was im ersten Moment merkwürdig klingt, aber das Paket wohl dennoch sehr gut beschreibt. Denn es bringt die Ultra-Funktionen wie die Filmerstellung mit Flow, das erweiterte NotebookLM, das Project Genie und mehr – allerdings mit kleineren Tokenfenstern und dementsprechend strengeren Limitierungen für die Nutzung pro Monat. Exakte Details ließen sich dazu noch nicht in Erfahrung bringen.

Glaubt man den Quellen, soll das neue Paket in einem Preisbereich rund um die 100 Dollar liegen. Das ist natürlich nichts für den durchschnittlichen KI-Fan, doch wer mit den Gedanken für ein AI Ultra-Abo spielte, könnte das als Alternative oder zumindest als Einstieg sehen. Dabei darf man nicht vergessen, dass der Wechsel des gebuchten Pakets jeden Monat möglich ist, sodass man sich die volle Ultra-Power auch nur bei Bedarf kurzzeitig mieten könnte.

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[9to5Google]

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