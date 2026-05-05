Pixel-Aktionen im Google Store: 25 Prozent Rabatt auf Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10a für 550 Euro

Gute Nachrichten für alle Nutzer, die noch nach einem Pixel 10-Smartphone Ausschau halten und dabei auch das Pro-Modell ins Auge fassen: Denn jetzt gibt es im Google Store bei Amazon hohe Rabatte auf die Pro-Modelle in beiden Größen. Aber auch für Sparfüche gibt es etwas bei den Pixel-Aktionen im Google Store, nämlich das Pixel 10 für nur noch 550 Euro.



Es lohnt sich immer wieder, einen Blick in die Pixel-Aktionen im Google Store zu werfen, die auch in dieser Woche wieder einige hohe Rabatte auf viele Produkte bieten. Von den Smartphones der aktuellen Generationen über Smartwatches bis zu smarten Kopfhörern und auch dem Portfolio von Nest und Fitbit ist alles dabei. Besonders hervorzuheben ist die zehnte Generation der Pixel-Smartphones.

Jetzt könnt ihr euch 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro sichern, das in unterschiedlichen Farb- und Speichervarianten verfügbar ist. Klickt euch da einfach mal durch die gewünschte Kombination und schaut nach, wie hoch der Rabatt schlussendlich ausfällt – es kann zum Teil auch über die 25 Prozent gehen. Dasselbe gilt für das XL-Modell, bei dem ihr euch jetzt 22 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL sichern könnt.

Und wer eher zu einem Budget-Gerät greifen möchte, wird im Google Store ebenfalls fündig: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 10a für nur 550 Euro sichern. Wer noch mehr sparen möchte, kann auch zum Pixel 9a greifen, das dem Pixel 10a extrem ähnlich ist. Die Leistung ist nahezu gleich, lediglich die Update-Garantie gilt nur noch bis 2032 statt 2033 – falls das wirklich eine Rolle spielen sollte. Jetzt gibt es das Pixel 9a für nur 359 Euro.

Schaut euch auch die vielen weiteren Aktionen im Google Store bei Amazon an, es gibt ständig wechselnde Aktionen und Rabatte auf das gesamte Pixel-Portfolio.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

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Letzte Aktualisierung am 5.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.