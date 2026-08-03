Pixel 11: Das sind Googles neue Smartphones – Leak verrät alle Spezifikationen und Verkaufspreise (Galerie)

In genau zehn Tagen wird Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, auf die viele interessierte Nutzer gefühlt schon seit einer Ewigkeit warten – das gilt natürlich auch für die Leaker. Jetzt ist ein großer Schwung mit allen Datenblättern und offiziellen Verkaufspreisen für den europäischen Raum durchgesickert, sodass sich das Bild vervollständigt hat: Das sind die Pixel 11-Smartphones mit all ihren Details.



So langsam nähern wir uns dem Ende der Leakphase rund um die Pixel 11-Smartphones, denn die Vorstellung beginnt in weniger als zehn Tagen (exakt um 0:00 Uhr am 13. August) und somit ist auch die Datenlage sehr umfangreich. Mittlerweile gibt es keine Zweifel mehr an den Spezifikationen, diese sind mehrfach aus verschiedenen Quellen bestätigt und auch die Verkaufspreise sind mehrfach abgesichert. Daher können wir euch im folgenden, basierend auf dem jüngsten Leak vom Wochenende, alle Infos zusammenfassen:

Pixel 11

Pixel 11 Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1080×2424, 60–120 Hz, 240 Hz PWM, bis zu 3000 Nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 8 Gigabyte / 12 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB

Akku: 4840 mAh

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm @ 197 Gramm

Farben: Light Sterling, Midnight Haze, Fuchsia, Moss

Verkaufspreise: 999 Euro (256 GB) | 1129 Euro (512 GB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

» Viele weitere Infos zum Pixel 11









Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1280×2856, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, bis zu 3600 Nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB

Akku: 4707 mAh

Abmessungen: 152,7mm x 71,8mm x 8,4mm @ 204 Gramm

Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine

Verkaufspreise: 1199 Euro (256 GB) | 1329 Euro (512 GB) | 1589 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

» Viele weitere Infos zum Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro XL Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro XL

Display: 6,8 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1344×2992, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, bis zu 3600 Nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB

Akku: 5500 mAh

Abmessungen: 162,7mm x 76,5mm x 8,5mm @ 226 Gramm

Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine

Verkaufspreise: 1399 Euro (256 GB) | 1529 Euro (512 GB) | 1789 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

» Viele weitere Infos zum Pixel 11 Pro XL









Pixel 11 Pro Fold

Pixel 11 Pro Fold Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro Fold

Innendisplay: 8 Zoll LTPO AMOLED

Außendisplay: 6,4 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails Innen: 2076×2160 OLED, 1–120 Hz, up to 2050 nits

Displaydetails Außen: 1080×2342 OLED, 60–120 Hz, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB

Akku: 4658 mAh

Abmessungen (offen): 155,2mm x 150,4mm x 4,8mm @ 239 Gramm

Abmessungen (geschlossen): 155,2mm x 76mm x 10,1mm @ 239 Gramm

Farben: Midnight Haze, Pine

Verkaufspreise: 1999 Euro (256 GB) | 2129 Euro (512 GB) | 2389 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

» Viele weitere Infos zum Pixel 11 Pro Fold

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Jetzt gibt es eigentlich nichts mehr, das wir nicht über die Pixel 11-Smartphones wissen. Vermutlich werden in den nächsten Tagen noch jede Menge Marketinggrafiken auftauchen, die die Highlights zusammenfassen und später in allen Onlineshops zu finden sein werden. Auch erste Hands-ons sind in der heutigen Zeit schon vor der Präsentation zu erwarten. Sollte es noch weitere handfeste Informationen mit Mehrwert geben, werden wir euch natürlich hier im Blog zeitnah informieren.

Die Präsentation der Pixel 11-Smartphones wird in der Nacht vom 12. auf den 13. August um exakt 0:00 Uhr stattfinden.

[Android Headlines]

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.