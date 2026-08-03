Pixel 11: Das sind Googles neue Smartphones – Leak verrät alle Spezifikationen und Verkaufspreise (Galerie)
In genau zehn Tagen wird Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, auf die viele interessierte Nutzer gefühlt schon seit einer Ewigkeit warten – das gilt natürlich auch für die Leaker. Jetzt ist ein großer Schwung mit allen Datenblättern und offiziellen Verkaufspreisen für den europäischen Raum durchgesickert, sodass sich das Bild vervollständigt hat: Das sind die Pixel 11-Smartphones mit all ihren Details.
So langsam nähern wir uns dem Ende der Leakphase rund um die Pixel 11-Smartphones, denn die Vorstellung beginnt in weniger als zehn Tagen (exakt um 0:00 Uhr am 13. August) und somit ist auch die Datenlage sehr umfangreich. Mittlerweile gibt es keine Zweifel mehr an den Spezifikationen, diese sind mehrfach aus verschiedenen Quellen bestätigt und auch die Verkaufspreise sind mehrfach abgesichert. Daher können wir euch im folgenden, basierend auf dem jüngsten Leak vom Wochenende, alle Infos zusammenfassen:
Pixel 11
Pixel 11 Spezifikationen
- Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11
- Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED
- Displaydetails: 1080×2424, 60–120 Hz, 240 Hz PWM, bis zu 3000 Nits
- SoC: Tensor G6 (alle Infos zum Tensor G6)
- RAM: 8 Gigabyte / 12 Gigabyte
- Speicher: 256 GB | 512 GB
- Akku: 4840 mAh
- Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm @ 197 Gramm
- Farben: Light Sterling, Midnight Haze, Fuchsia, Moss
- Verkaufspreise: 999 Euro (256 GB) | 1129 Euro (512 GB)
- Verkaufsstart: 20. August 2026
» Viele weitere Infos zum Pixel 11
Pixel 11 Pro
Pixel 11 Pro Spezifikationen
- Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro
- Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED
- Displaydetails: 1280×2856, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, bis zu 3600 Nits
- SoC: Tensor G6 (alle Infos zum Tensor G6)
- RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte
- Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB
- Akku: 4707 mAh
- Abmessungen: 152,7mm x 71,8mm x 8,4mm @ 204 Gramm
- Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine
- Verkaufspreise: 1199 Euro (256 GB) | 1329 Euro (512 GB) | 1589 Euro (1 TB)
- Verkaufsstart: 20. August 2026
» Viele weitere Infos zum Pixel 11 Pro
Pixel 11 Pro XL
Pixel 11 Pro XL Spezifikationen
- Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro XL
- Display: 6,8 Zoll LTPO AMOLED
- Displaydetails: 1344×2992, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, bis zu 3600 Nits
- SoC: Tensor G6 (alle Infos zum Tensor G6)
- RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte
- Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB
- Akku: 5500 mAh
- Abmessungen: 162,7mm x 76,5mm x 8,5mm @ 226 Gramm
- Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine
- Verkaufspreise: 1399 Euro (256 GB) | 1529 Euro (512 GB) | 1789 Euro (1 TB)
- Verkaufsstart: 20. August 2026
» Viele weitere Infos zum Pixel 11 Pro XL
Pixel 11 Pro Fold
Pixel 11 Pro Fold Spezifikationen
- Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro Fold
- Innendisplay: 8 Zoll LTPO AMOLED
- Außendisplay: 6,4 Zoll LTPO AMOLED
- Displaydetails Innen: 2076×2160 OLED, 1–120 Hz, up to 2050 nits
- Displaydetails Außen: 1080×2342 OLED, 60–120 Hz, up to 2450 nits
- SoC: Tensor G6 (alle Infos zum Tensor G6)
- RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte
- Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB
- Akku: 4658 mAh
- Abmessungen (offen): 155,2mm x 150,4mm x 4,8mm @ 239 Gramm
- Abmessungen (geschlossen): 155,2mm x 76mm x 10,1mm @ 239 Gramm
- Farben: Midnight Haze, Pine
- Verkaufspreise: 1999 Euro (256 GB) | 2129 Euro (512 GB) | 2389 Euro (1 TB)
- Verkaufsstart: 20. August 2026
» Viele weitere Infos zum Pixel 11 Pro Fold
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Jetzt gibt es eigentlich nichts mehr, das wir nicht über die Pixel 11-Smartphones wissen. Vermutlich werden in den nächsten Tagen noch jede Menge Marketinggrafiken auftauchen, die die Highlights zusammenfassen und später in allen Onlineshops zu finden sein werden. Auch erste Hands-ons sind in der heutigen Zeit schon vor der Präsentation zu erwarten. Sollte es noch weitere handfeste Informationen mit Mehrwert geben, werden wir euch natürlich hier im Blog zeitnah informieren.
Die Präsentation der Pixel 11-Smartphones wird in der Nacht vom 12. auf den 13. August um exakt 0:00 Uhr stattfinden.
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