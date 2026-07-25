Pixel 11: Das ist das neue Google-Smartphone – alles was bis jetzt bekannt ist (Specs, Preise, Galerie & Video)

In weniger als drei Wochen wird Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, auf die sowohl die Augen der Leaker als auch der interessierten Nutzer immer stärker richten. Mittlerweile hat sich unser Bild des kommenden Google Pixel 11 so weit komplettiert, dass wir in diesem Artikel noch einmal alle Informationen zusammenfassen, die vorab durchgesickert sind. Viel kann nicht mehr kommen.



Viele Pixel-Interessierte können die Präsentation der nächsten Smartphone-Generation kaum noch abwarten, denn die allermeisten Informationen sind bereits bekannt und warten nur noch darauf, dass Google alles bestätigt und die Vorbesteller-Schleuse öffnet. Das gilt natürlich auch für das Google Pixel 11, das als Standard-Flaggschiff an den Start geht und sich sicherlich sehr gut verkaufen wird. In der folgenden Auflistung findet ihr alle bisher bekannten Informationen zum Smartphone.

Pixel 11 Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1080×2424, 60–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2200 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 8 Gigabyte / 12 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB

Akku: 4840 mAh

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Farben: Light Sterling, Midnight Haze, Fuchsia, Moss

Verkaufspreise: 999 Euro (256 GB) | 1129 Euro (512 GB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

Mit diesen Spezifikationen muss sich das Google Pixel 10 als 2026er Flaggschiff sicherlich nicht verstecken, denn Google kann weiter aufrüsten, muss nicht am Speicher sparen und legt auch in anderen Bereichen nach. Der Preis ist stolz, wird aber sicherlich schnell fallen und in einen erträglichen Bereich rutschen. Im Folgenden könnt ihr euch alle vier geplanten Farben im Detail ansehen sowie weitere Renderbilder, die das Smartphone unter der Lupe zeigen.

















Google erfindet auch mit dem Pixel 11 die Pixel-Linie nicht neu, auch wenn wir zum zehnjährigen Jubiläum etwas anderes erwartet hätten. Doch man bleibt dem Aussehen treu und auch die Abmessungen entsprechen bis auf den letzten Millimeter dem des Vorgängers Pixel 10. Die Kameraleiste erfährt ihre jährliche Veränderung und bringt unter anderem das neue Pixel Glow mit, das aber eher ein optischer Effekt für Benachrichtigungen als eine echte relevante Verbesserung ist.

Verkaufsstart und Verkaufspreis

Die Vorstellung des Pixel 11 ist für den 13. August 2026 geplant – Google hat bereits für den 12. August zu einem abendlichen US-Event geladen, das hierzulande um exakt 0:00 Uhr am Folgetag startet. Daher widersprechen sich die Daten der US- und EU-Leaker. Der Verkaufsstart wird von den Leakern für den 20. August 2026 erwartet. Die Verkaufspreise haben wir euch in der Tabelle am Anfang des Artikels bereits gezeigt und sind recht stolz. Google wird das Pixel 11 mit 256 GB für 999 Euro und das Pixel 11 mit 512 GB für 1129 Euro auf den Markt bringen.

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Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.