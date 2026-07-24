Smart Home: Großes Update für Google Home bringt neue Geräte, neue Funktionen und optimierte Sprach-KI

Die Smart Home-Plattform Google Home bekommt seit einiger Zeit in recht kurzen Abständen Updates und jetzt starten wir schon wieder in eine neue Runde. Die aktuelle Ausgabe hält sowohl Verbesserungen für die Gemini-Sprachassistenz als auch für die Google Home-App bereit. Aber auch die Unterstützung auf den Google Home-Geräten wird weiter ausgebaut. Wir fassen euch alles Wichtige wie üblich zusammen.



Die Updates rund um die Smart Home-Plattform Google Home kommen mittlerweile regelmäßig zwei bis drei Mal pro Monat und haben immer wieder Neuerungen im Gepäck, von denen vor allem Bestandsnutzer profitieren. Im Folgenden listen wir euch wie üblich auf, welche Neuerungen es rund um die Sprachassistenz von Gemini, die Google Home-App für das Smart Home und auch die Geräteunterstützung gegeben hat.

Gemini-KI

Verbesserungen des Gesprächsgedächtnisses: Das Gesprächsgedächtnisfenster für die gesamte Gemini for Home-Nutzung beträgt jetzt 15 Minuten. Sie können Gemini eine Anschlussfrage zu einem Thema stellen, das während dieses Zeitraums besprochen wurde, und Gemini wird den Kontext verstehen.

Das Gesprächsgedächtnisfenster für die gesamte Gemini for Home-Nutzung beträgt jetzt 15 Minuten. Sie können Gemini eine Anschlussfrage zu einem Thema stellen, das während dieses Zeitraums besprochen wurde, und Gemini wird den Kontext verstehen. Gemini Live auf Smart Speakern und Displays der 1. Generation: Google Home Premium-Abonnenten mit Google Home Mini und Google Nest Hub der 1. Generation können jetzt Gemini für flüssige, interaktive Gespräche nutzen.

Google Home-App

Klarere Hinweise zum Speichern von Automatisierungen: Wir haben hilfreiche Warnmeldungen hinzugefügt, die beim Speichern von Automatisierungen mit Bedingungen, aber ohne Starter angezeigt werden. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Automatisierungen wie erwartet erfolgreich ausgeführt werden.

Wir haben hilfreiche Warnmeldungen hinzugefügt, die beim Speichern von Automatisierungen mit Bedingungen, aber ohne Starter angezeigt werden. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Automatisierungen wie erwartet erfolgreich ausgeführt werden. Erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für Fensterabdeckungen: Wir haben die Bedienelemente und Beschriftungen für smarte Jalousien und Fensterabdeckungen aktualisiert, um die präzise Einstellung der Positionen zu vereinfachen.

Wir haben die Bedienelemente und Beschriftungen für smarte Jalousien und Fensterabdeckungen aktualisiert, um die präzise Einstellung der Positionen zu vereinfachen. Intelligente Türschlösser: Wir haben Hinweise hinzugefügt, dass beim Entfernen eines Mitglieds oder beim Verlassen eines Hauses die Smart-Lock-Passcodes für diese Benutzer manuell geändert oder entfernt werden müssen.









Smart Home-Geräte

Nest Kamera Software-Update Juli 2026: Diese Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen gelten für Nest Cam Indoor (kabelgebunden, 3. Generation), Nest Cam Outdoor (kabelgebunden, 2. Generation) und Nest Doorbell (kabelgebunden, 3. Generation).

Weiteres

Verbessertes iOS-Videoerlebnis: Wir haben die Wiedergabefehlerraten gesenkt und die Streamverfügbarkeit in der iOS Google Home App nahezu in Echtzeit verbessert.

Wir haben die Wiedergabefehlerraten gesenkt und die Streamverfügbarkeit in der iOS Google Home App nahezu in Echtzeit verbessert. Nahtlose Fortsetzung der Videowiedergabe: Wir haben ein Problem behoben, bei dem laufende Videostreams nach dem Entsperren des Telefons nicht ordnungsgemäß fortgesetzt werden konnten.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem laufende Videostreams nach dem Entsperren des Telefons nicht ordnungsgemäß fortgesetzt werden konnten. Verbesserte App-Link-Navigation: Wir haben die Deep-Link-Navigation verbessert, sodass Sie beim Öffnen von Links zu Geräteeinstellungen oder Einstellungen direkt zum richtigen Bildschirm gelangen.

Wir haben die Deep-Link-Navigation verbessert, sodass Sie beim Öffnen von Links zu Geräteeinstellungen oder Einstellungen direkt zum richtigen Bildschirm gelangen. Fehlende Batteriewarnungen behoben: Wir haben ein Problem behoben, bei dem volle Kamerabatterien fälschlicherweise mit null verbleibenden Stunden angezeigt wurden.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem volle Kamerabatterien fälschlicherweise mit null verbleibenden Stunden angezeigt wurden. Zuverlässigere Verbindung: Verbesserungen, die dazu beitragen, dass Kameras mit weniger unerwarteten Ausfällen oder Abstürzen online bleiben.

Verbesserungen, die dazu beitragen, dass Kameras mit weniger unerwarteten Ausfällen oder Abstürzen online bleiben. Reibungslosere Einrichtung: Updates im Hintergrund sorgen für einen zuverlässigeren, konsistenteren und schnelleren Einrichtungsablauf beim Hinzufügen neuer Kameras zu Ihrem Zuhause.

Updates im Hintergrund sorgen für einen zuverlässigeren, konsistenteren und schnelleren Einrichtungsablauf beim Hinzufügen neuer Kameras zu Ihrem Zuhause. Präzise Aktivitätszonen: Alarme bei Personen und bekannten Gesichtern werden auch innerhalb ignorierter Zonen ausgelöst.

Alarme bei Personen und bekannten Gesichtern werden auch innerhalb ignorierter Zonen ausgelöst. Verbesserte Zuverlässigkeit der App: Probleme wurden behoben, bei denen die App einfrieren oder den falschen Online-Status der Kamera anzeigen konnte.

Probleme wurden behoben, bei denen die App einfrieren oder den falschen Online-Status der Kamera anzeigen konnte. Kameraeinstellungen: Es wurden Probleme behoben, bei denen die Kameraeinstellungen nach einer Änderung in der App nicht angewendet wurden.

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[Google Home Support]

Letzte Aktualisierung am 21.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.