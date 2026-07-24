Android Auto & WhatsApp: Großes Update bringt endlich die Telefonie in den Messenger – Rollout beginnt jetzt

Einer der Schwerpunkte der Infotainment-Plattform Android Auto ist die Kommunikation, die über die unterschiedlichsten Kanäle erfolgen kann – unter anderem über den über alle Plattformen hinweg sehr populären Messenger WhatsApp. Jetzt bekommt dieser ein großes Update, das endlich die Telefonie unterstützt und sowohl eingehende als auch ausgehende Anrufe ermöglicht.



Wenig überraschend ist die Telefonie im Auto wichtiger als das Nachrichten-tippen oder diktieren. Dennoch war es bisher tatsächlich so, dass sich WhatsApp-Anrufe nicht per Android Auto führen ließen – für diese war trotz aktiver Verbindung der Griff zum Smartphone notwendig. Das ändert sich in diesen Tagen, denn Meta rollt ein Update aus, das die Telefonie über den hauseigenen Messenger über Android Auto ermöglicht.

Wir haben die WhatsApp-Care-Audiofunktion komplett überarbeitet. Jetzt können Sie Nachrichten hören und beantworten, Anrufe tätigen, Ihre Anrufliste einsehen und Ihre Favoriten erreichen – freihändig und direkt über den Bildschirm Ihres Autos.

Zwar ließen sich die Telefonate dank Bluetooth-Anbindung zuvor schon im Auto führen, doch für die Annahme eines eingehenden Anrufs oder den Start eines neuen musste man dennoch zum Smartphone greifen. WhatsApp für Android Auto konzentrierte sich hauptsächlich auf eingehende Textnachrichten und hat sicherlich in vielen Bereichen Nachholbedarf. Das jüngste Update ist ein guter Schritt, aber auch der Zugriff auf bereits gelesene Textnachrichten oder zumindest eine sprachgesteuerte Suchfunktion (dafür wäre die Meta-KI endlich einmal sinnvoll) wäre im Auto sicherlich hilfreich.

Die neue App wird in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt und soll auch eine überarbeitete Benutzeroberfläche mitbringen, die die Verwendung des Messengers erleichtert. Hoffen wir, dass es der Startschuss zu einem größeren Anlauf ist.

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