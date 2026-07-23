Switch to Android: Google-App erleichtert den Wechsel vom iPhone zu Android – unterstützt neue Datentypen

Google will mit dem Framework Switch to Android den Wechsel vom iPhone zu einem Android-Gerät so leicht wie nur möglich machen – und bringt jetzt im Zuge der Galaxy-Vorstellung neue Möglichkeiten: Jetzt soll es wechselwilligen Nutzern noch leichter gemacht werden, möglichst viele Daten vom alten Gerät zum neuen Android-Smartphone mitzunehmen. Viel leichter kann man das wohl noch machen.



Wenn ein Smartphone-Wechsel ansteht, kommen die Bauchschmerzen. Der Wechsel von einem Android-Smartphone zu einem anderen ist zwar mittlerweile recht komfortabel und mit nur wenigen manuellen Schritten verbunden, doch der Ökosystem-Wechsel von Apple zu Google hat noch Nachholbedarf. Das weiß man auch bei Google und hat jetzt rund um das Ökosystem Switch to Android nachgelegt, das anlässlich der neuen Galaxy-Smartphones für viele Geräte verbessert wird.

Mit Switch to Android können Nutzer sehr einfach vom iPhone zu einem Android-Smartphone wechseln, während wichtige Daten und Einstellungen automatisiert übernommen werden. Unter Android 17 gibt es neue Migrationsfunktionen, die jetzt noch mehr Datentypen unterstützen, die sich drahtlos und ohne separate App vom iPhone übertragen lassen. Mit der aktualisierten Methode steigt der Umfang der übertragenen Datentypen um wichtige Details an.

Neben den bisher schon unterstützen Datentypen wie Fotos, Videos, Kontakte, Nachrichten und Kalendereinträge gehören dazu jetzt auch das Google-Konto, die gespeicherten Passwörter, WLAN-Zugangsdaten und sogar die Übertragung der eSIM wird jetzt unterstützt. Es ist daher nicht einmal mehr notwendig, sich die Zugangsdaten für das Google-Konto oder andere Dienste zu merken. Alles soll im besten Fall automatisiert übertragen werden.

Das Upgrade wird jetzt für ausgewählte Pixel-SMartphones und auch auf den neuen Samsung-Smartphones ausgerollt. In Kürze soll es auf weiteren Android-Smartphones starten, wobei man bisher noch keine weiteren Details genannt hat.

[Google-Blog]

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