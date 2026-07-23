Galaxy Glass: Google und Samsung zeigen die ersten Android XR Smart Glasses – mit 9 Stunden Akkulaufzeit

Google und Samsung werden schon sehr bald die ersten Android XR Smart Glasses auf den Markt bringen, die wir euch hier im Blog schon häufiger in Form von Leaks oder ersten Teasern gezeigt haben. Jetzt legen die beiden Unternehmen erneut nach, zeigen uns die ersten Bilder der Galaxy-Glasses und haben eine wichtige technische Information parat, die für Begeisterung sorgt – nämlich die Akkulaufzeit.



Die Smart Glasses rollen endlich an und sollen noch in diesem Herbst in den Handel kommen. Wir haben euch kürzlich die ersten Smart Glasses von Google und Xreal vorgestellt und euch alle Infos zu den Android XR Smart Glasses zusammengefasst. Jetzt haben Google und Samsung im Zuge eines Galaxy-Events die ersten Smart Glasses erneut gezeigt und ein wichtiges technisches Detail verraten.

Zunächst der Blick auf die smarte Brille: Diese hat kein besonderes Design und ist natürlich einer typischen Brille nachempfunden. Die technischen Komponenten sind so weit wie möglich versteckt, sodass weder Kamera noch LED oder andere Bauteile auf den ersten (sehr schnellen) Blick sichtbar sind. Man hat sich Unterstützung von Gentle Monster geholt, das das Brillengestell abseits der Technik entworfen hat und bereitstellt.

Eines der technischen Highlights ist es, dass die Akkulaufzeit der Smart Glasses bei ganzen 9 Stunden liegen soll. Damit ist man der Konkurrenz überlegen, allerdings hat die Brille auch kein energiefressendes Display, sondern lediglich die Kameras, Mikrofone und sonstige Audio-Technologie. Dennoch, mit 9 Stunden kann man selbst bei Dauernutzung gut über den Tag kommen. Außerdem hat das Charging Case einen Akku, der die smarten Brillen mehr als 7 Mal aufladen kann – also ein ähnliches Konzept wie bei den smarten kabellosen Kopfhörern.

Es muss sich natürlich zeigen, ob die 9 Stunden tatsächlich in ersten Testläufen erreicht werden können. Doch selbst wenn es nur 8 Stunden sind, ist das ein Wert, mit dem jeder Nutzer zufrieden sein könnte. Aus heutiger Sicht halte ich es nicht für vorstellbar, dass jemand die Brille den ganzen Tag lang trägt, sondern eher für spezielle Einsätze. Das kann sich natürlich ändern, aber wohl sicherlich nicht mit der ersten Generation. Ein exaktes Datum für den Start hat man nach wie vor nicht verraten und spricht weiterhin von „diesen Herbst“.

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