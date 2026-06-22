Android XR: Googles erste Smart Glasses starten bald – Xreal Aura-Brillen kommen auch nach Deutschland

Google will in diesem Jahr endlich mit Android XR durchstarten, das nicht mehr nur auf klobigen Headsets, sondern auch smarten Brillen eingesetzt werden wird. Dabei werden nicht nur Partnerunternehmen eigene Smart Glasses auf den Markt bringen, sondern auch Google selbst: Die Xreal Aura sollen im Herbst auch in Deutschland und Österreich erscheinen.



Für einen breiten Start von Android XR plant Google mit drei verschiedenen Smart Glasses, die das Betriebssystem anschieben sollen – für dieses Jahr ist allerdings nur der Start der Audiobrillen geplant. Sowohl Premium-Partner Samsung als auch einige andere Hersteller werden Smart Glasses mit Android XR auf den Markt bringen, wobei einige Geräte bereits vorgestellt sind, andere noch etwas länger auf sich warten lassen.

Google selbst wird mit Xreal Aura (ehemals „Project Aura“) Smart Glasses auf den Markt bringen, die gemeinsam mit dem Partner entwickelt worden sind. Es handelt sich also noch nicht um die fast schon berüchtigten „Pixel Glass“, aber immerhin die ersten smarten Brillen mit Google-Beteiligung. Gut möglich, dass man darauf aufbaut und in wenigen Jahren das entsprechende Pixel-Pendant starten wird.

Jetzt hat man angekündigt, dass die ersten Audiobrillen aus eigenem Hause im Herbst auf den Markt kommen sollen, und das nicht nur im Heimatland USA. Auch in ausgewählten EU-Ländern wie Deutschland und Österreich sollen die Smart Glasses von Beginn an zu haben sein. Über den Preis hält man sich noch bedeckt, Beobachter gehen allerdings von gut 1500 Dollar aus. Ein stolzer Preis für ein Wearable, das mangels Display gar nicht so viele Möglichkeiten bietet.

Spannend wird es erst, wenn die weiteren Brillenkategorien starten, die über ein Display verfügen und die Smart Glasses-Form entsprechend ausnutzen können. Schaut euch im folgenden verlinkten Artikel doch einmal an, wie sich die von Google erdachten Brillentypen unterscheiden:

» Android XR: Das sind Googles neue Smart Glasses – drei unterschiedliche Varianten mit Gemini-KI (Videos)

» Android XR Smart Glasses: So will Google ‚Glassholes‘ verhindern – verpflichtende Status-LEDs für alle Brillen

[heise]

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.