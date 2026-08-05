Byebye Google Assistant: Google kündigt endgültige Einstellung für Android und Wear OS an – Gemini übernimmt

Eines der zu seiner Zeit wichtigsten Google-Produkte wird in wenigen Tagen eingestellt, nachdem die Deadline bereits mehrfach verschoben worden ist: Jetzt werden viele Nutzer des Google Assistant per E-Mail informiert, dass das Angebot für Smartphones und Smartwatches bereits im nächsten Monat endgültig abgeschaltet wird. Die Nachfolge ist natürlich längst geregelt.



Kaum ein Google-Produkt ist so langsam gestorben wie der Google Assistant und selbst jetzt kommt man noch nicht vollständig zu einem Ende – aber zumindest für den absoluten Großteil der Nutzer. In einer E-Mail informiert man jetzt alle Nutzer (wobei nicht ganz klar, wer noch als aktiver Nutzer gilt) über die baldige Einstellung. Die Einstellung des Google Assistant wird am 4. September 2026 beginnen und kann sich noch einmal über mehrere Wochen ziehen.

Man spricht davon, dass der Google Assistant für mobile Geräte eingestellt wird, wobei explizit von Smartphones (Android) und Smartwatches (Wear OS) die Rede ist. Außerdem wird das Google Built-in System für Fahrzeuge erwähnt, für Android Auto gilt es durch die Smartphone-Umstellung ohnehin automatisch. Die weiteren Plattformen vom Smart Home bis zum Smart TV werden nicht explizit erwähnt und werden wohl auch weiter bedient.

Der Google Assistant wird daher auch weiterhin auf den Google Home-Geräten zur Verfügung stehen, die noch nicht umgestellt worden sind. Gleiches gilt für Smart TVs mit Google TV. Für alle Plattformen steht Gemini zur Verfügung, doch der Wechsel ist entweder optional oder wird noch nicht auf allen Geräten unterstützt. Daher wird das Gesamtprodukt des Google Assistant auch weiterhin angeboten, bis es auf allen Plattformen vollständig ersetzt ist.

Die Nachfolge tritt natürlich Gemini an, dass den damaligen Google Assistant durch einen extrem gestiegenen Funktionsumfang und auch das KI-Verständnis bei vielen Nutzern längst in die Vergessenheit geblasen hat.

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