Google Assistant wird eingestellt: Abschaltung noch in diesem Monat? Gemini-Rollout wohl vor Abschluss

Die Tage des Google Assistant sind gezählt und wenn es nach den letzten Informationen geht, wird Google das einstmals so wichtige Produkt noch in diesem Monat endgültig einstellen. Das bedeutet, dass im Laufe der nächsten drei Wochen auf allen Geräten und Plattformen der Stecker gezogen sowie der Rollout von Gemini abgeschlossen werden muss. Ist das realistisch?



Der Google Assistant gehörte für einige Jahre zu den wichtigsten Google-Produkten überhaupt und wurde den Nutzern an allen nur erdenklichen Stellen regelrecht aufgezwungen. Klar, damals gab es einen Wettlauf der smarten Sprachassistenten, bei denen man gegen Konkurrenten wie Apple Siri oder Amazon Alexa antreten musste. Schon damals wurden Visionen für die Sprachassistenten verkündet, die erst mit den heutigen KI-ChatBots umgesetzt werden konnten.

Google-typisch hat man nicht den Assistant mit KI-Funktionen aufgerüstet, sondern mit Gemini einen völligen Neustart gewagt. Beim schon damals leicht siechenden Assistant war das kein großes Risiko, aber es muss auch allen Nutzern und Beobachtern klar gewesen sein, dass mit dem Start von Gemini (damals noch „Bard“) langfristig das Schicksal des Assistant besiegelt ist. Google hatte das zwar lange Zeit abgestritten, doch Mitte vergangenen Jahres hatte man es dann doch noch offiziell gemacht.

Mittlerweile gibt es für alle Google Assistant-Produkte ein Gemini-Pendant, das in vielen Fällen auch schon ausgerollt ist oder sich bereits in den letzten Zügen befindet: Das gilt für Smartphone, Smart Speaker, Smartwatches, Smart TVs, für Android Auto und einige weitere Produkte, bei denen der Google Assistant eine wichtige bis tragende Rolle in der Sprachsteuerung gespielt hat.









Google Assistant-Abschaltung im April?

Ursprünglich sahen es Googles Pläne vor, bis „Ende 2025“ den Google Assistant auf allen Plattformen durch Gemini zu ersetzen. In der Theorie hat man das geschafft, denn alle nachfolgenden Gemini-Produkte waren bereit und für erste Nutzer auch verfügbar. Doch von einer breiten Verfügbarkeit sowie einer Nichtnutzung des Assistant war man noch weit entfernt. Also wurde die Deadline auf „Frühjahr 2026“ verschoben und im November hatten wir erfahren, dass der Google Assistant Ende März 2026 abgeschaltet wird.

Jetzt sind wir im März angekommen, doch die Uhr tickt weiter und bisher hat sich Google nicht mehr dazu geäußert, ob die Assistant-Dienste tatsächlich in gut drei Wochen endgültig abgeschaltet werden. Nach wie vor gibt es plattformübergreifend Millionen Nutzer, die Gemini noch nicht erhalten haben – das beste Beispiel ist vermutlich Android Auto, in dem bei sehr vielen Nutzern Gemini noch auf sich warten lässt.

Ich denke, dass das Zeitfenster für die Abschaltung auch diesmal verlängert werden wird. Selbst wenn Gemini in den nächsten Tagen bei wirklich jedem Nutzer und überall ankommt, wäre die Übergangsphase bis zur endgültigen Abschaltung zu knapp. Es kann immer mal etwas schiefgehen und ein Rollback erforderlich sein. Dennoch, es wird nicht mehr lang dauern, bis der Google Assistant endgültig auf den Google-Friedhof wandern wird.

