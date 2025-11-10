Smart Home: Gemini für Google TV ersetzt den Google Assistant jetzt auch auf dem Google TV Streamer

Vor einigen Wochen ist das neue Gemini für Google TV gestartet, das in der Folgezeit auf die ersten Geräte ausgerollt worden ist – und jetzt ist endlich auch das Google-eigene Flaggschiff an der Reihe. Per Blogbeitrag wird der Rollout der neuen KI für den Google TV Streamer angekündigt, wo es den bisher genutzten Google Assistant ersetzt.



Mit dem Neustart des Google TV Streamer hat Google im vergangenen Jahr einen Nachfolger des Chromecast auf den Markt gebracht, der rein funktionell noch keinen großen Sprung gemacht hatte. Denn man setzt auch weiterhin auf das Standard-Betriebssystem sowie die Sprachassistenz des Google Assistant. Jetzt wird der Sprachassistent endlich auch auf dem wichtigen Smart Home-TV-Gerät durch die neue Lösung Gemini für Google TV ersetzt.

Schon vor einigen Tagen hatte man die Ablöse des Google Assistant durch Gemini angekündigt und für diesen Winter in Aussicht gestellt. Jetzt geht es glücklicherweise etwas schneller, denn der Rollout beginnt ab sofort und soll schon im Laufe der nächsten Wochen abgeschlossen sein. Gemini wird einen deutlich gesteigerten Funktionsumfang mitbringen, so wie es bei allen Upgrades der Fall ist. Der größte Schritt ist es zunächst, dass die Spracherkennung sowie das KI-Verständnis sehr deutlich verbessert wird.

So wie auch schon beim Upgrade für die Nest Hubs und die Smart Speaker, ermöglicht Gemini für Google TV endlich ungezwungene Gespräche ohne festen Syntax – insbesondere in den Bereichen Entertainment und Unterhaltung. Die Nutzer können aber auch ihre Sehgewohnheiten und Vorlieben bei der Suche nach passenden Sendungen festlegen und sogar unbekannte Sendungen durch eine lockere Beschreibung des Inhalts finden.

Zusätzlich gibt es eine Zusammenfassungsfunktion sowie die Möglichkeit, Rezensionen zu den gezeigten medialen Inhalten abzurufen. Ein weiterer Anwendungsfall wäre das Lernen über neue Themen, zu dem relevante YouTube-Videos gezeigt werden sollen. Nach dem Rollout soll es auf allen Geräten mit Gemini für Google TV in Kürze ganz neue Funktionen geben, die bisher nicht näher spezifiziert worden sind.

