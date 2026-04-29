Google Home & Gemini: Großes Update optimiert die KI-Kameraauswertung und Medienkontrollen (Screenshots)

Google hat große Smart Home-Ambitionen und liefert derzeit praktisch im Wochentakt Updates für Google Home, die die Plattform sowie das integrierte Gemini mit neuen Funktionen versorgen. Jetzt steht die nächste Runde an, die Verbesserungen im Kamerabereich und der KI-Erkennung mitbringen sowie die Medienkontrollen für die Wiedergabe verbessern.



In den letzten Monaten gab es eine regelrechte Update-Welle für Google Home und auch zum Ausklang des Aprils legt man noch einmal mit neuen Funktionen nach, die für viele Nutzer sehr praktisch sein dürften.

Verbesserte Medienkontrollen

Die schon vor einigen Wochen angekündigte optimierte Google Home Mediensteuerung steht jetzt für alle Nutzer weltweit zur Verfügung. Dabei geht es in visueller Hinsicht um eine verbesserte Darstellung der Albumcover, die Präsentation der Lieblingskünstler und den schnelleren Zugriff auf die Wiedergabesteuerung und Geräteverwaltung. Das soll bei der Übertragung von Musik und Videos per Google Home-App auf Smart Speaker, Smart Displays und Google TV helfen.

Verbesserte Wiedergabelistenerkennung: Gemini erkennt Ihre persönlichen Wiedergabelisten jetzt besser, selbst wenn Sie den Namen nicht genau richtig eingeben oder der Raum etwas laut ist.

Gemini erkennt Ihre persönlichen Wiedergabelisten jetzt besser, selbst wenn Sie den Namen nicht genau richtig eingeben oder der Raum etwas laut ist. Verbesserte Genauigkeit: Wir haben unsere Modelle optimiert, um Fehler wie „falscher Interpret“ und andere musikalische Missverständnisse zu reduzieren.

Wir haben unsere Modelle optimiert, um Fehler wie „falscher Interpret“ und andere musikalische Missverständnisse zu reduzieren. Verbesserte Mediensteuerung: Gemini reagiert jetzt schneller auf das Wort „Pause“.









Optimierter Kameraverlauf

Die Kamerafunktion erhält eine neue Oberfläche, die den Nutzern jetzt noch mehr KI-basierte Möglichkeiten zur Auswertung der aufgezeichneten Inhalte geben soll. Neue Kurzbschreibungen sollen einen schnellen Überblick darüber verschaffen, was in den letzten Stunden und Tagen geschehen ist. Dazu gibt es Beschreibungen wie etwa „ein schwarzes Auto ist vorbeigefahren“. Für Abonnenten des Advanced-Tarifs von Google Home Premium enthält die Zeitleiste KI-Beschreibungen, wodurch das Durchblättern der Chronik und das Erkennen interessanter Momente einfacher und angenehmer wird.

Auch die Suchfunktion für den Kameraverlauf wurde verbessert, sodass die Nutzer jetzt noch einfacher das finden, was sie gesucht haben. Die Kamerasuche durchsucht die Aufzeichnungen und soll noch schnellere Ergebnisse liefern. Außerdem sollen die Kameraeinstellungen jetzt viel leichter zu finden sein. Man hat nützliche Funktionen wie Gemini für Zuhause, die Gesichtserkennung und Aktivitätszonen optimiert. Auch die Aktivitätszonen lassen sich deutlich schneller konfigurieren und aktualisieren. Sicht- und Hörereignisse werden jetzt auf einer einzigen Seite zusammengefasst, was die Ereignisaufzeichnung und Benachrichtigungskonfiguration vereinfacht.

Alle Neuerungen werden ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, sofern diese bereits über Gemini for Home und das entsprechende Abo verfügen.

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