Google One: Neues Giga-Abo für 18 Euro statt 50 Euro pro Monat – auch für Google ein Gewinn (Meinung)

Google hat vor wenigen Tagen aus Google AI Pro erstmals ein echtes Giga-Abo geformt, das eine ganze Reihe von Vorteilen zu einem sehr attraktiven Preis mitbringt. Viele Nutzer haben auf ein solches Abo gewartet, doch auch für Google ist ein solches Angebot mehr als nur eine Ansammlung von Angeboten. Stattdessen ist es eine Nutzerbindung quer durch das Google-Netzwerk.



Rund um die Abo-Pakete wurde in den letzten Wochen mehrfach umgebaut, genauer gesagt bei den Abos unter dem Label „Google AI“. Man hat die Preise gesenkt, ein neues Paket geschaffen und ein weiteres massiv verbessert. Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen das neue Google AI Pro als echtes Giga-Abo bezeichnet, denn es bringt nahezu das gesamte Google-Portfolio inklusive sehr viel Speicherplatz und Gemini-Kontingent zu einem sehr attraktiven Preis.

Was alles in dem Abo steckt, habe ich euch sehr ausführlich in diesem Artikel zu Google AI Pro zusammengefasst. Hier nur ein schneller Reinholer: Die Nutzer bekommen das Gemini-Kontingent, 5 TB Speicherplatz, Google Home Premium, Google Health Premium, YouTube Premium (Lite) und sehr viele weitere Zugänge zu exklusiven Funktionen. Eine vollständige Auflistung gibt es im verlinkten Artikel.

Für die Nutzer ist ein solches Abo ein echter Jackpot, wenn man die Dienste tatsächlich benötigt. Denn wie ich vorgerechnet hatte, liegt der Wert des Abos bei etwa 50 Euro pro Monat – das sind ganze 600 Euro pro Jahr. Google hingegen bietet das Abo im Jahrespaket für nur etwa mehr als 18 Euro pro Monat an. Viel größer könnte die Ersparnis gar nicht sein, denn es handelt sich nicht um einen Aktionspreis, sondern um ein (nach heutiger Kenntnis) dauerhaft angebotenes Produkt.









Google AI Pro als Marketing-Abo

Die meisten Nutzer dürften das Abo zunächst aus zwei Gründen abschließen: Zunächst für den stark erweiterten Zugang zu den Gemini-Funktionen, die immer häufiger erst mit einem der Abos in vollem Umfang genutzt werden können. Danach folgt als zweiter Anreiz der Speicherplatz von ganzen 5 TB, die man als langjähriger und eifriger Google-Nutzer sicherlich schon heute oder perspektivisch gebrauchen kann. Mit diesen beiden Punkten würde sich der Abopreis allein schon rechtfertigen.

Gibt man den Nutzern jetzt auch noch Google Home Premium in der Standardvariante dazu, und erinnert sie immer wieder daran, könnte das den einen oder anderen Nutzer dazu motivieren, sich Google Home genauer anzusehen. Damit wirbt das Speicherplatz- und Gemini-Abo gewissermaßen für das Smart Home-Portfolio. Das gleiche Spiel bei Google Health Premium, denn das Abo dürfte viele Nutzer dazu motivieren, einen Google-kompatiblen Tracker oder den Fitbit Air zu kaufen. Während die Nutzerbei Health das volle Abo erhalten, gibt es bei Home Premium übrigens noch ein erweitertes Abo, auf das die dann möglicherweise begeisterten Nutzer wechseln könnten.

Ganz ähnlich verhält es sich auch mit dem integrierten YouTube Premium Lite. Wer das Abo abschließt, hat plötzlich (und vielleicht unerwartet) eine weitgehend werbefreie Videoplattform. Das kommt mit Sicherheit gut an und könnte die YouTube-Nutzung steigern. Vielleicht wächst dann auch das Interesse am Family Sharing oder YouTube Music, sodass es mittelfristig ein eigenes Abo sein darf. Daher sehe ich Google AI trotz aller handfesten Vorteile auch als riesige Marketing-Aktion oder gar als Demo-Zugang zur erweiterten Google-Welt. Und das ist aus heutiger Sicht ein Win-Win für beide Seiten.

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.