Amazon Aktion: Jetzt die kostenlose Kreditkarte mit 2% Cashback für die Prime Days sichern + Startguthaben

Schon in gut zwei Wochen starten die diesjährigen Amazon Prime Days, die viele starke Aktionen und Millionen von Rabatten bringen werden. Wer noch mehr sparen möchte, sowohl beim anstehenden Shopping-Event als auch bei allen anderen Käufen danach, kann sich jetzt wieder die kostenlose Amazon Visa-Kreditkarte sichern. Diese ist nicht nur kostenlos, sondern bietet auch noch ein Startguthaben und Cashback auf jeden Einkauf. Zu den Prime Days gibt es 2 Prozent Cashback!



Es ist wieder so weit, in diesem Jahr früher als gewohnt: Die Amazon Prime Days starten und mit ihnen Millionen von Angeboten, die mit Sicherheit wieder den einen oder anderen Knaller enthalten. Wer noch mehr sparen möchte, kann sich jetzt noch die Amazon Visa Kreditkarte sichern, die ganze 2 Prozent Cashback zusätzlich bietet. Die Ersparnis könnt ihr direkt im Anschluss wieder bei Amazon einlösen.

Die Kreditkarte ist vollkommen kostenlos, wird dank Visa weltweit akzeptiert und bietet viele weitere Vorzüge, die wir euch in weitere Folge hier im Artikel auflisten. Ein großer Vorteil ist das ständige Cashback, denn ihr bekommt auf JEDEN Einkauf eine gewisse Summe als Amazon-Guthaben – abhängig vom Zeitraum und dem Ort des Kaufs. Das Beantragen der Karte geht sehr einfach online, die virtuelle Karte ist sofort nutzbar und schon nach wenigen Tagen haltet ihr die physische Karte in Händen.

Bei der Amazon Visa-Kreditkarte handelt es sich um eine Visa-Karte aus dem Hause Open Bank – eine digitale Bank der bekannten und auch hierzulande etablierten Santander Gruppe. Die Vorteile der Amazon Visa-Karte können sich sehen lassen, wie ihr der folgenden Auflistung entnehmen könnt:

Keine Jahresgebühr

1 Prozent Cashback bei Amazon

0,5 Prozent Cashback bei allen Käufen

2 Prozent Cashback bei Prime-Aktionen

10 Euro Startgutschrift

Flexible Rückzahlung

Bequemer Wechsel auf Ratenzahlung bei vielen Einkäufen

Vorschau Produkt Preis Amazon Visa

Letzte Aktualisierung am 6.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Cashback für jeden Einkauf erhalten

Ich denke, die Entscheidung für die Amazon-Kreditkarte dürfte nicht schwer fallen, denn sie ist vollkommen kostenlos und bietet euch nu Vorteile. Es gibt keine Kosten beim Abschluss, keine Kosten bei der Nutzung, keine jährlichen Gebühren und auch sonst keine versteckten Gebühren. Ganz im Gegenteil: Ihr bekommt sofort nach Abschluss ein Begrüßungsguthaben in Höhe von zehn Euro und für jeden mit der Karte bezahlten Einkauf einen Cashback. Wer seine Kreditkarte regelmäßig glühen lässt, darf sich am Ende des Monats über ein gut gefülltes Amazon-Konto freuen.

Ihr bekommt für JEDEN Einkauf, ganz egal wo ihr diesen tätigt, 0,5 Prozent des Betrags als Amazon-Guthaben gutgeschrieben. Dieses Guthaben kann jederzeit und ohne Mindestwert bei Amazon eingelöst werden. Wer bei Amazon einkauft und mit der Kreditkarte bezahlt, erhält sogar 1 Prozent Cashback. Und wenn ihr zu den Amazon Prime Days einkauft, gibt es ganze 2 Prozent Cashback. Na klar, ihr werdet davon nicht reicht, aber als zusätzliches Guthaben ist das mehr als nett. Nutzt diese Möglichkeit, um zu den bevorstehenden Prime Days noch mehr zu sparen bzw. euer Guthabenkonto aufzuladen.

Ich selbst habe diese Kreditkarte seit der Einführung in Österreich und nutze diese seitdem primär. Die Karte verschafft mir jeden Monat „kostenlos“ ein nettes Amazon-Guthaben. Tatsächlich ist es so, dass mir die Karte bei jedem Einkauf ein gutes Gefühl gibt und mich im Hinterkopf ausrechnen lässt, wie viel Guthaben mir der aktuelle Einkauf einbringt. Freude beim Geld-ausgaben – allein dafür lohnt es sich!

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(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)