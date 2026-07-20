Android Auto: Google Maps Navigation endlich mit Tacho! Großes Update zeigt eure aktuelle Geschwindigkeit

Die Google Maps Navigation ist für viele Nutzer von Android Auto der absolute Standard, um sich auf dem besten Weg zum Ziel leiten zu lassen. Jetzt wird offenbar ein Update ausgerollt, auf das viele Nutzer seit Jahren warten: Die Navigation kann neben der geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung nun auch einen Tacho mit der aktuellen Geschwindigkeit zeigen.



Manchmal dauert es bei der Google Maps Navigation und auch in Android Auto etwas länger: Das Thema Geschwindigkeit, Tacho und Geschwindigkeitsbegrenzung sitzt dabei sicherlich auf dem Thron, denn es läuft seit weit über einem halben Jahrzehnt. Nach einer sehr langen Vorbereitungszeit hatte die Google Maps Navigation unter Android Auto irgendwann auch in Europa gelernt, die aktuell geltende Geschwindigkeitsbegrenzung direkt in der Oberfläche anzuzeigen. Ohne Gewähr, aber oft zuverlässig.

Jetzt kommt das Gegenstück, auf das viele Nutzer ebenfalls seit Jahren warten und in der Vergangenheit auch schon externe Apps eingesetzt hatten: Die Google Maps Navigation erhält einen Tacho, der die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs zeigt. Das Ganze ist GPS-basiert und sollte die Geschwindigkeit somit zuverlässig zeigen. Wie es ohne GPS-Empfang aussieht, etwa in Tunnels, lässt sich aufgrund des gerade erst gestarteten Rollouts noch nicht sagen.

Der Google Maps Tacho wird direkt neben der geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung gezeigt, sodass kein neues störendes Element dazukommt. Die aktuelle Geschwindigkeit zeigt sich in schwarzer Farbe, verändert sich bei leichtem Übertritt der Geschwindigkeit in Gelb und bei großem Übertritt in Rot. Das Design ist dem jeweiligen Design der Geschwindigkeitslimits in den Ländern angepasst. Es sieht also gerade zur aktuellen Urlaubszeit bei euch vielleicht etwas anders aus.

Eine Ankündigung gab es bisher noch nicht, doch in diesen Tagen sehen immer mehr Nutzer den Tacho. Tatsächlich gab es zwar 2024 eine Ankündigung, doch dieser folgten keine Taten. Unter iOS mit Apple CarPlay zeigt die Google Maps Navigation schon seit damals die aktuelle Geschwindigkeit.

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