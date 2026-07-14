Google Maps Navigation: Riesiges Update bringt völlig neues Immersive Design und Funktionen (Galerie)

Die Google Maps Navigation ist eine der wichtigsten Funktionen der Plattform und wird natürlich hauptsächlich am Smartphone oder innerhalb von Android Auto genutzt. Jetzt wird das vor einiger Zeit angekündigte „größte Update seit einem Jahrzehnt“ für viele Nutzer der Infotainment-Plattform ausgerollt.



Schon vor einigen Monaten hatte Google ins ehr großes Frühlings-Update für die Kartenplattform Google Maps angekündigt, das zwar sehr gut ausgesehen, sich bisher aber nur bei wenigen Nutzern gezeigt hat. Das scheint sich jetzt zu ändern, denn in diesen Tagen berichten immer mehr Nutzer davon, dass sie eine ganz neue Oberfläche innerhalb der Navigation erhalten, die sowohl die Optik als auch die Funktionalität verändert. Wir zeigen euch, was sich jetzt alles ändert – wenn auch vermutlich nur schrittweise.

Natürlich bleibt man dem Grundkonzept der Navigationsdarstellung grundsätzlich treu, aber dennoch verliert diese ihren bisherigen Charme und präsentiert sich nach dem Update in einer ganz anderen Variante – nämlich immersiver, erzwungen noch moderner und mit vielen 3D-Darstellungen. Ein wenig erinnert die neue Navigationsdarstellung vielleicht auch an ein Videospiel, aber das scheint der aktuelle Trend zu sein. Ob das nicht eher ablenkend als hilfreich ist, steht wieder auf einem anderen Blatt. Ich hatte dazu bereits vor einigen Wochen Kritik an der neuen Google Maps Navigation geäußert.

Werfen wir einmal einen Blick auf die neue Navigation, die für Google Maps das größte Update seit einem Jahrzehnt bringen soll. Man will die Navigation stressfreier und auch intuitiver gestalten. Das Update besteht sowohl aus der neuen Darstellung auch einer optimierten Routenfüjhrung, der Sprachsteuerung und der Unterstützung auf den letzten Metern und Updates für Parkplätze, Eingänge und Ähnliches.









Detaillierte 3D-Ansicht

Die in der Navigation genutzte Karte soll jetzt eine „lebdendige 3D-Umgebung“ zeigen, die für die optimierte Darstellung von Gebäuden, Gelände, Überführungen und vielem mehr sorgen soll. Die für Autofahrer wichtigen Details wie die einzelnen Fahrspuren, Zebrastreifen, Ampeln oder sogar Stoppschilder werden hervorgehoben, sodass sie schneller sichtbar sind. Damit soll auch das Abbiegen und Einfädeln leichter von der Hand gehen bzw. auf die Straße gebracht werden. Fraglich natürlich, ob ein Autofahrer wirklich die Zeit hat, sich die exakte Straßenführung auf dem Display anzusehen, statt einfach durch die Frontscheibe zu blicken.

Vorausschauende Routenansicht

Mit transparenten Gebäuden und einem intelligenten Zoom sollen Fahrer weit vorausblicken können, um sich frühzeitig auf Verkehrssituationen einzustellen. Dazu zählen komplizierte Kreuzungen oder auch anstehende Spurwechsel, wie man es bei Google im Blogpost formuliert. Auch hier sollen die Fahrer wohl verstärkt auf das Display, statt auf die Straße, schauen.

Natürlichere Sprachführung

Die Sprachanweisungen wurden so weit überarbeitet, dass sie jetzt natürlich klingen, wobei man sich einen menschlichen Beifahrer als Vorbild genommen hat. Als Beispiel gibt man Erklärungen wie „Fahre an dieser Ausfahrt vorbei und nimm die nächste“ an. Das könnte sicherlich oftmals hilfreich sein.

Transparente Alternativrouten

Die Google Maps Navigation lässt die Autofahrer jetzt nicht mehr mit Alternativrouten ohne Kommentar allein, sondern kann Details zu diesen liefern. So kann man etwa „längere Strecke mit weniger Verkehr“ oder „schneller, aber mit Maut“ lesen. Außerdem gibt es Echtzeit-Warnungen vor Baustellen und Unfällen durch die Community.

Unterstützung auf den letzten Metern

Kurz vor dem Ziel soll die Navigation eine Streeview-Vorschau der Umgebung zeigen können oder hebt bei Angabe einer Hausnummer den genauen Gebäudeeingang hervor. Es kann aber auch zeigen, auf welcher Straßenseite das Ziel liegt oder sogar Parkempfehlungen geben.









Start auf allen Plattformen

Diese neue Navigation soll auf allen Plattformen mit Navigationsfunktion starten – auch in allen Ländern. Die Navigation mit der immersiven Ansicht startet in diesen Tagen bei sehr vielen Nutzern sowohl unter Android und iOS als auch innerhalb von Android bzw. Apples CarPlay. Aber auch bei integrierten Plattformen und anderen Google-Diensten soll es sich zeigen. Zunächst beschränkte sich der Rollout auf die USA, aber jetzt geht es auch an die Internationalisierung.

Damals wurde der internationale Rollout mit „später in diesem Jahr“ angekündigt, das ist aber auch schon wieder gute vier Monate her. Daher können wir damit rechnen, dass die breite Verfügbarkeit im Laufe des Sommers gegeben sein wird. Wir dürfen gespannt sein, ob alle Ankündigungen in der gezeigten Form tatsächlich ohne Einschränkungen weltweit ausgerollt werden. Meiner persönlichen Meinung nach erinnern die Darstellungen zu stark an ein Videospiel und zeigen Details, auf die ein Autofahrer während der Fahrt (!) gar nicht achten kann.

» WhatsApp: Jetzt schnell sein! So könnt ihr jetzt euren Benutzernamen reservieren – und das ist zu beachten

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 9.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.