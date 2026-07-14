Pixel 11: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Farben zeigen sich in umfangreichem Leak (Galerie)

Google wird schon in wenigen Wochen die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die jetzt immer häufiger bei den Leakern auftauchen und die letzten Informationen über sich verraten. Jetzt gibt es mutmaßlich echte Listings aller Smartphones in allen geplanten Farben, sodass wir einen Blick auf die verfügbaren Modelle werfen können. Wir zeigen euch in diesem Artikel alle Bilder in der Übersicht.



Erst vor wenigen Tagen haben wir euch alle Informationen zu den Pixel 11-Smartphones hier im Blog zusammengefasst (Pixel 11 | Pixel 11 Pro | Pixel 11 Pro XL| Pixel 11 Pro Fold) und jetzt geht es schon in die nächste Runde. Möglicherweise hat man bei Amazon zu früh auf das Knöpfchen gedrückt und die Listings für die neuen Pixel 11-Smartphones freigeschaltet. Zumindest sind diese vollständig mit ersten Bildmaterial auf der Plattform des Onlinehändlers aufgetaucht.

Dieser Leak bringt uns Bildmaterial von allen vier Smartphones in den geplanten Farben. Auch wenn es Zweifel an der Echtheit der Fotos gibt, scheinen sie dennoch realistisch zu sein. Denn sie zeigen die Smartphones im erwarteten Design sowie mit all den zuvor geleakten Farben. Selbst wenn die Fotos Fakes wären, würden die Geräte also ziemlich sicher genau so aussehen. Daher könnt ihr euch vielleicht schon jetzt einige Farbvarianten selbst in die engere Auswahl bringen.

In der folgenden Galerie findet ihr die Bilder der Smartphones in der Übersicht. Die Bilder wurden mittlerweile von Amazon gelöscht, ebenso wie die Listings, doch natürlich wurden sie vorab gesichert und können daher jetzt in voller Pracht betrachtet werden.









Pixel 11

Das Pixel 11 erscheint in den Farben Midnight, Fuchsia und Moss.

Pixel 11 Pro

Für das Pixel 11 Pro sind die Farben Dune, Light Fot, Pine und Sterling geplant.

Pixel 11 Pro XL

Auch das Pixel 11 Pro XL erscheint in den Farben Dune, Light Fot, Pine und Sterling geplant.









Pixel 11 Pro Fold

Das neue Foldable soll in den Farben Pine und Midnight starten.

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Man kann Google in diesem Jahr sicherlich nicht vorwerfen, keine mutigen Farbentscheidungen getroffen zu haben. Denn in „normalen“ Farben sind die Geräte kaum noch zu haben, stattdessen in eher außergewöhnlichen Tönen. Grün und Naturfarben scheinen hoch im Kurs zu stehen, doch mit Fuchsia und dem hellen Pink darf es auch etwas knalliger sein. Das ist natürlich Geschmackssache, doch für die elfte Generation scheinen sich die Designer ins Zeug gelegt zu haben.

Alle bisher bekannten Infos zu den neuen Smartphones findet ihr in den folgenden Artikeln:

» Alle Infos zum Pixel 11

» Alle Infos zum Pixel 11 Pro

» Alle Infos zum Pixel 11 Pro XL

» Alle Infos zum Pixel 11 Pro Fold

[9to5Google]

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