Pixel 11: Das ist das neue Google-Smartphone – alles was bisher bekannt ist (Specs, Preise, Galerie & Video)

In genau einem Monat wird Google die Pixel 11-Smartphones offiziell vorstellen, das hat man vor wenigen Tagen bekannt gegeben. Dank fleißiger Leaker sind uns die Geräte mittlerweile wohlbekannt, sodass wir euch in diesem Artikel noch einmal alle wichtigen Informationen zum Google Pixel 11 zusammenstellen können. Rund um das kleinste Flaggschiff der 2026er Serie ist vieles bekannt.



Mit dem Google Pixel 11 wird schon sehr bald das kleinste Flaggschiff der 2026er Serie starten, das als Nachfolger des populären Pixel 10 positioniert wird. Die Pixel 11-Serie markiert das zehnjährige Jubiläum der Smartphones und wird einige Änderungen mit sich bringen, die in den letzten Tagen bekannt geworden sind. Unter anderem wissen wir jetzt, dass die Speichervarianten genauso wie die Verkaufspreise nach oben geschraubt werden. Im Folgenden findet ihr alle bisher bekannten Spezifikationen.

Pixel 11 Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1080×2424, 60–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2200 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 8 Gigabyte / 12 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB

Akku: 4840 mAh

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Farben: Light Sterling, Midnight Haze, Fuchsia, Moss

Verkaufspreise: 999 Euro (256 GB) | 1129 Euro (512 GB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

Die Spezifikationen des Google Pixel 10 können sich durchaus sehen und werden dem kleinsten Flaggschiff der 2026er Serie sicherlich gerecht. Zwar sind noch nicht alle Spezifikationen mehrfach von Leakern bestätigt worden, aber dennoch gilt zu diesem Zeitpunkt praktisch alles als sicher. Jetzt wollen wir uns das neue Smartphone noch auf den Renderbildern ansehen, die schon vor längerer Zeit durchgesickert sind.

















Es ist keine große Überraschung, dass das Pixel 11 dem Vorgänger sehr ähnlich sieht, aber dennoch zeigen sich einige kleine Änderungen. Diese sind bisher nur aus den geleakten CAD-Daten bekannt und zeigen uns, dass die Kamera etwas dezenter ist als es bei Vorgänger der Fall ist. Interessant wird es auf der Rückseite aller Smartphones, denn wir erwarten das neue Infosystem Pixel Glow, bei dem nach wie vor nicht mit Sicherheit bekannt ist, wie es eigentlich aussieht

Verkaufsstart und Verkaufspreis

Google wird das Pixel 11 am 13. August 2026 vorstellen und am 20. August 2026 auf den Markt bringen – es gibt also nur eine Vorbestellerphase von gut einer Woche. Mittlerweile sind auch die Verkaufspreise des Smartphones bekannt geworden, die leider ebenso wie die Austattung einen Sprung nach oben machen. Google wird das Pixel 11 mit 256 GB für 999 Euro und das Pixel 11 mit 512 GB für 1129 Euro auf den Markt bringen.

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