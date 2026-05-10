Pixel Glow: Google lässt Pixel 11-Smartphones leuchten – wie könnte dieser neue Signature-Effekt aussehen?

Google wird den in wenigen Monaten erscheinenden Pixel 11-Smartphones viele Verbesserungen spendieren und erstmals seit Jahren am funktionellen Äußeren der Smartphones schrauben. Auf der Rückseite der Smartphones soll das neue Pixel Glow Einzug halten, das mit Leuchteffekten über eingehende Benachrichtigungen und eine aktive Gemini-Funktion informieren soll. Aber wie wird dieser Effekt aussehen?



Auch wenn die Pixel-Smartphones seit Jahren eine gewisse äußerliche Kontinuität haben, die sich vor allem durch die dominierende Kameraleiste auf der Rückseite zeigt, gab es mit jeder Generation kleinere oder auch mal größere Änderungen. Mit den Pixel 11-Smartphones werden diese wohl nicht ganz so umfangreich ausfallen – zumindest auf den ersten Blick. Doch ein seit Tagen kursierendes Thema lässt vermuten, dass es eine bisher versteckte Neuerung geben wird.

Die Smartphones sollen das neue Pixel Glow mitbringen, das von Google bereits (versehentlich) in einer Android 17 Beta angekündigt worden ist. Es handelt sich um eine Technologie, die einen Teil der Smartphone-Rückseite zum Leuchten bringt und die Nutzer auf diesem Wege auch mit verdecktem Display informieren soll. Informiert werden soll über wichtige eingehende Benachrichtigungen oder ein aktiv genutztes Gemini Live.

Die große Frage ist, wie man diesen Effekt umsetzt. Wo befindet sich der Lichtstreifen auf der Rückseite, wie viel Raum wird dieser einnehmen und welche Farben oder gar Muster kann es zeigen? Wir zeigen euch drei Varianten.









Leuchtendes Google-G auf der Rückseite

Schon bei den ersten Spekulationen zu Pixel Glow hatte ich ins Spiel gebracht, dass man das Google-G auf der Rückseite der Smartphones zum Leuchten bringen könnte. Diese Umsetzung würde sich regelrecht anbieten, denn das vierfarbige Google-G ist weltbekannt, setzt ohnehin auf die vier in Android verwendeten Farben und kommt seit dem vergangenen Jahr im Zuge des Redesigns mit einem Farbverlauf zum Einsatz. Man könnte den in vielen Videos und Animationen verwendeten Farbverlauf als netten Effekt auf die Rückseite bringen.

Das Google-G auf der Rückseite wäre die naheliegendste Variante, die man ziemlich sicher zumindest intern diskutiert haben dürfte. Der einzige negative Aspekt wäre es, dass die Fläche vielleicht zu klein ist, um Formen von Farbcodes unterzubringen. Dazu passt, dass Google schon bei der Einrichtung davor warnt, dass der Effekt für lichtempfindliche Personen problematisch sein könnte.

Leuchtstreifen rund um die Kameraleiste?

Eine weitere naheliegende Variante wäre es, die Lichtleiste rund um den Kamerabalken zu führen und diesen erleuchten zu lassen. Damit hätte man eine ausreichend große Fläche, die aus allen Positionen sichtbar wäre. Ich habe eine solche Variante einmal mit obigem KI-Bild visualisiert – schicker geht es leider nicht, doch die Intention wird deutlich. Stellt es euch vielleicht etwas dezenter vor. Natürlich gibt es auch für diese Variante Pro- und Kontra-Argumente.

Für diese Position spricht, dass es das ikonische Element der Pixel-Smartphones unterstreicht. Interessanterweise wurden erst vor wenigen Tagen neue Gemini Live-Animation eingeführt, die den farblichen Bereich deutlich eingrenzt und in eine ovale Form packt. Das erinnert nicht nur rein zufällig an die Kameraleiste der Pixel-Smartphones. Gegen diese Variante spricht meiner Meinung allerdings, dass eine solche Lichtleiste von einer Schutzhülle weitestgehend verdeckt werden könnte. Gerade bei einem möglichen neuen Killerfeature eine Tatsache, die nicht akzeptabel ist.









Glyph-Animation in der Kameraleiste?

Vor wenigen Tagen ist durch einen Leak eine dritte Variante ins Spiel gebracht worden, die wohl auf durchgesickerten Renderbildern basieren soll. Diese Variante zeigt uns ein leuchtendes G in der Kameraleiste, das im Mosaik-Stil umgesetzt ist. Dieses soll den bisher an dieser Stelle positionierten Thermometer-Sensor ersetzen. Die Position wäre daher unbesetzt, doch es ist fraglich, ob Google wirklich ein solches Design wählen würde. Sowohl rein optisch als auch aufgrund der Nähe zum Glyph-Design von Nothing.

Wenn es schon ein leuchtendes G sein soll, dann wäre vielleicht doch Variante 1 die bessere und elegantere Lösung, die noch dazu perfekt zum Stil passen würde und sich auf vielen weiteren Geräten umsetzen ließe.

» Alle Informationen zum möglichen Glyph-Design von Pixel Glow

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Derzeit ist noch unklar, welche der drei Varianten es werden wird – oder vielleicht eine ganz andere. Der jüngste Leak spricht vom Glyph-Design in der Kameraleiste, aber zumindest das vom Leaker gelieferte Mockup wäre in dieser Umsetzung wohl sehr unglücklich. In dezenter Form würde ich dann doch eher auf meine beiden Varianten setzen. Vielleicht erfahren wir schon in wenigen Tagen mehr. Erst zum Ende der Woche wurde bekannt, dass vielleicht im Zuge der Pixel Glow-Einführung auch der Thermometer-Sensor der Pixel-Smartphones entfernt wird.

» Pixel 11: Das sind die vier neuen Google-Smartphones – alles was bisher bekannt ist (Spezifikationen & Galerie)

Letzte Aktualisierung am 7.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.