Pixel 11: Das sind die vier neuen Google-Smartphones – alles was bisher bekannt ist (Spezifikationen & Galerie)

Die großen Google-Events stehen bevor und könnten uns neben vielen Ankündigungen auch die mittlerweile gewohnten Teaser auf kommende Produkte liefern – vielleicht auch für die Pixel 11-Smartphones. Die neuen Smartphones waren in den letzten Tagen regelrecht Stammgast bei den Leakern, sodass wir euch jetzt wieder einmal alle wichtigen Informationen zusammenfassen können, um ein vollständiges Bild der Geräte zu liefern.



Google dürfte schon in gut drei Monaten die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die die Nachfolge der zehnten Generation antreten und sicherlich einige Neuerungen anlässlich des zehnjährigen Jubiläums mitbringen werden. Auch in diesem Jahr wird man mit vier Geräten an den Start gehen: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL und natürlich das faltbare Smartphone Pixel 11 Pro Fold. Alle vier haben sich in den letzten Wochen mehrfach bei den Leakern gezeigt.

Anders als zunächst erwartet, wird Google auch in diesem Jahr an der Kameraleiste festhalten und diese wohl nicht großartig verändern. Neu dazustoßen soll der Pixel Glow-Effekt, man verabschiedet sich endgültig vom Thermometer-Sensor und wir erwarten größere Schritte rund um die Rechenpower, die KI-Leistung und auch im Bereich der verbauten Kamerasensoren. Ein aktueller Leak hat uns viele Spezifikationen beschert, die wir euch im folgenden ausführlich auflisten.

Google könnte einer vor einiger Zeit eingeführten Tradition folgen und schon in der nächsten Woche auf dem Android-Event selbst erste Informationen zu den Pixel 11-Smartphones präsentieren bzw. einen Teaser für die kommenden Geräte veröffentlichen. Immerhin sind es gleichzeitig die Android- und Gemini-Flaggschiffe, mit denen man den Markt antreiben will. Im Folgenden findet ihr alle bisher bekannten Informationen zu den Geräten.









Pixel 11

Pixel 11 Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1080×2424, 60–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2200 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 8 Gigabyte / 12 Gigabyte

Speicher: 128 GB | 256 GB

Akku: 4840 mAh

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Farben: Schwarz, Grün, Pink, Violett

Das Pixel 11-Smartphones ist das Standardmodell und soll neben dem einige Monate später kommenden a-Ableger die mehr oder weniger preisbewussten Nutzer ansprechen: Starke Leistung zu einem noch stärkeren Preis – und das natürlich auf sieben Jahren Update-Garantie gerechnet.

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Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1280×2856, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 128 GB | 256 GB | 512 GB

Akku: 4707 mAh

Abmessungen: 152,7mm x 71,8mm x 8,4mm

Glaubt man den Marktforschern, dann wird das Pixel 11 Pro eines der meistverkauften Smartphones des Jahres werden – und aus Google-Sicht das bisher erfolgreichste Gerät überhaupt. Ob dem wirklich so ist, lässt sich jetzt natürlich noch nicht sagen, aber die Ingenieure scheinen ein starkes Paket zu schnüren.

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Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro XL Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro XL

Display: 6,8 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1344×2992, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB

Akku: 5500 mAh

Abmessungen: 162,7mm x 76,5mm x 8,5mm

Soll es noch eine stufe größer sein, können Pixel-Nutzer auch in diesem Jahr wieder zum XL-Modell greifen und sich das Pixel 11 Pro XL ab August in den Warenkorb legen. Obige Spezifikationen zeigen schon, dass Google mit dem Pro XL die absoluten Flaggschiffe im Android-Markt ins Visier nimmt und sich auch vor einem iPhone nicht verstecken muss.

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Pixel 11 Pro Fold

Pixel 11 Pro Fold Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro Fold

Innendisplay: 8 Zoll LTPO AMOLED

Außendisplay: 6,4 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails Innen: 2076×2160 OLED, 1–120 Hz, up to 2050 nits

Displaydetails Außen: 1080×2342 OLED, 60–120 Hz, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB

Akku: 4658 mAh

Abmessungen (offen): 155,2mm x 150,4mm x 4,8mm

Abmessungen (geschlossen): 155,2mm x 76mm x 10,1mm

Die Serie der Google-Foldables geht in die vierte Generation und findet wohl Jahr für Jahr mehr Käufer – wenn auch auf einem deutlich geringeren Niveau als bei den drei anderen Modellen. Die technischen Details lassen eher kleinere Schritte vermuten und auch äußerlich wird es wohl kein riesiger Schritt werden.

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Pixel Glow

Eines der großen Themen, wenn auch im Alltag vielleicht gar nicht so sehr relevant, ist Pixel Glow. Google wird den neuen Smartphones einen Leuchteffekt auf der Rückseite spendieren, über den bereits viel spekuliert wurde. Dieser soll über eingehende Benachrichtigungen informieren oder auch ein aktiv genutztes Gemini Live visualisieren. Wie der Effekt genau aussieht und wo dieser positioniert ist, ist auch trotz einiger Leaks noch nicht vollständig geklärt. Schaut euch dazu unsere Leaks zu Pixel Glow an.

Im Zuge der Einführung von Pixel Glow wird allerdings der Thermometer-Sensor von den Pixel-Smartphones verschwinden, was sicherlich den einen oder anderen Nutzer nicht erfreut. Eine weitere negative Nachricht in dieser Woche war es, dass die für diese Generation geplante neue Pixel-Gesichtserkennung doch nicht startet.

Verkaufsstart

Über die Verkaufspreise der Smartphones ist bisher noch nichts bekannt, obwohl diese aufgrund des Chipmangels und extrem gestiegener Preise interessanter sind als in den Jahren zuvor. Wir erwarten den Verkaufsstart Ende August, mit einer Vorstellung der neuen Smartphones in der ersten August-Hälfte. Auch dazu gibt es bisher aber noch keine geleakten Details.

Letzte Aktualisierung am 7.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.