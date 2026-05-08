Google Fotos & Google Drive: Desktop-Backup wird eingestellt – Nutzer müssen zu neuer Web-App wechseln

Viele Nutzer von Google Fotos dürften das automatische Backup zu schätzen wissen, das zuverlässig alle Bilder und Videos in der Cloud sichert und auf allen Geräten verfügbar macht. Jetzt gibt es große Änderungen für Desktopnutzer, denn das bisher angebotene Backup über den Client von Google Drive wird schon in wenigen Wochen eingestellt. Die Alternative ist deutlich schwächer.



Das automatische Backup aller Bilder und Videos in der Cloud ist eine der stärksten Funktionen von Google Fotos und steht sowohl auf dem Smartphone als auch am Desktop bereit. Am Desktop hat viele Jahre lang die Google Drive-App das Backup der Medien zu Google Fotos übernommen – eine Funktion, die noch aus der damaligen Zeit stammt, in der Fotos und Drive eng miteinander verwoben waren. Doch jetzt wird diese ewige Bande gelöst.

Alle Nutzer des Fotos-Backup über die Drive-App werden in diesen Tagen per E-Mail darüber informiert, dass das Backup ab dem 10. August 2026 vollständig eingestellt wird. Schon ab dem 15. Juni, also in etwas mehr als einem Monat, wird es nicht mehr möglich sein, neue Ordner für das Backup hinzuzufügen. Nach dem 10. August soll ein Update der Google Drive-App die Funktion entfernen, diese dürfte aber wohl auch ohne Update einfach nicht mehr funktionieren.

Die Nutzer sollen stattdessen das Google Fotos-Backup im Webclient nutzen, das vor gut zwei Jahren gestartet wurde. Dieses funktioniert sehr einfach im Browser, erlaubt die Auswahl einzelner Ordner und überträgt zuverlässig alle Bilder und Videos aus den überwachten Ordnern in die Cloud. Im verlinkten Artikel haben wir euch diese Funktion bereits ausführlich erklärt.

Allerdings hat dieser Weg den Nachteil, dass es nur bei aktiv geöffneter Google Fotos-App funktioniert und nicht im Hintergrund arbeiten kann. Zwar reicht es aus, die Progressive Web App zu installieren und permanent einen Google Fotos-Tab im Browser geöffnet zu haben, aber dennoch wäre eine native App sicherlich vorzuziehen.

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[AndroidPolice]

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