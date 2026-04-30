Google Fotos: Neue KI-Funktion sortiert eure Kleidung, lässt ganz neue Outfits kreieren und anprobieren (Video)

Die Algorithmen von Google Fotos sind seit jeher sehr gut darin, alle Bilder der Nutzer nach Personen, Objekten, Orten oder anderen zu kategorisieren und durchsuchen. Jetzt haben die Entwickler eine ganz neue Funktion angekündigt, die auch Kleidungsstücke erkennen soll, einzeln auflisten und sogar zu neuen Kreationen kombinieren kann. Das bringt völlig neue Möglichkeiten.



Googles KI-Entwickler arbeiten schon seit längerer Zeit an einer Kleidungserkennung, haben schon im vergangenen Jahr die Modenschau-App Google Doppl veröffentlicht und bringen deren Funktionalität jetzt in ein großes Produkt. Schon vor Monaten hat ein Teardown die Integration in Google Fotos verraten und jetzt hat man dieses Feature offiziell für einen Rollout im Laufe des Sommers angekündigt.

Die neue Funktion Google Fotos Wardrobe soll alle Kleidungsstücke erkennen, die der Nutzer auf seinen eigenen Fotos trägt und diese als einzelne Objekte auflisten. Dabei kommt zunächst die Personenerkennung zum Einsatz, dann die Erkennung der Kleidung, das Herauslösen der Kleidungsstücke sowie die Kategorisierung. Damit soll ein digitaler Katalog aller Kleidungsstücke entstehen, die der Nutzer besitzt. Das Ergebnis ist ein virtueller Kleiderschrank.

Doch die Kleidungsstücke sollen nicht nur aufgelistet werden, sondern lassen sich auch KI-basiert filtern. So könnt ihr direkt per Beschreibung nach Kleidungsstücken suchen, die ihr vielleicht vergessen habt. Auch Schmuck soll kategorisiert und fein säuberlich gefiltert werden können. Doch mit der Auflistung und Kategorisierung der Kleidungsstücke und Schmuckstücke ist dieses Feature noch längst nicht am Ende.









Outfits kreieren und anprobieren

Die Kleidungsstücke sind nicht nur starr aufgelistet, sondern lassen sich mit der kommenden KI-Funktion auch verwenden. So lassen sich Kleidungsstücke frei kombinieren und die Kreationen sowohl speichern als auch mit Freunden teilen. Es lassen sich viele verschiedene Moodboards anlegen, in denen die Kreationen gespeichert werden können. So lassen sich Outfits zusammenstellen, die zu den jeweiligen Anlässen dann hoffentlich auch im realen Kleiderschrank noch zu finden sind.

Wer sich mit einem Outfit unsicher ist, kann dieses direkt innerhalb der Google Fotos-App anprobieren. Dazu müsst ihr einfach nur die Anprobieren-Funktion verwenden und erhaltet ein Foto von euch selbst, auf dem ihr die ausgewählten Kleidungsstücke tragt. Bisher ist es nur ein statisches Foto, doch in anderen Apps bietet Google bereits kurze Videos, die euch selbst als Model zeigen. Auch eine Projektion per AR ist sicherlich eine Möglichkeit für die Zukunft.

Die neue Funktion wird im Sommer innerhalb von Google Fotos starten, zunächst für Android und später für iOS. Von einer möglichen Abo-Voraussetzung ist in der Ankündigung keine Rede. Ich tippe darauf, dass man recht zeitnah alternative oder zusätzliche Kleidung vorschlägt, die direkt in werbenden Onlineshops gekauft werden kann.

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[Google-Blog]

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