Pixel Watch 5: Das sind Googles neue Smartwatches – alles was schon jetzt durchgesickert ist (Leaks)

Google dürfte schon in wenigen Monaten die Pixel Watch 5 vorstellen, die die Smartwatches der eigenen Serie bereits in die fünfte Generation bringen soll. In dieser Woche ist die Smartwatch erstmals in Leaks aufgetaucht, sodass wir uns einen ersten Überblick darüber verschaffen wollen, was schon jetzt über die smarten Uhren bekannt ist. Neben Infos zur Ausstattung und dem SoC gibt es sogar schon Fotos.



Es dürfte Google gelungen sein, die Smartwatches der Pixel Watch-Serie als logische Erweiterung der Smartphones zu etablieren, ähnlich wie die Pixel Buds-Kopfhörer. In diesem Jahr steht der Sprung auf die fünfte Generation an, der vielleicht größer ausfällt, als es die bisherige Leak-Situation vermuten lässt. Denn bereits 2024 wurde durch einen Leak bekannt, dass der Google Pixel Tensor SoC in der Pixel Watch 5 verbaut sein soll. Bestätigt ist das bisher noch nicht, doch die Information steht im Raum.

Weiterhin ist bekannt, dass es auch in diesem Jahr wieder vier Varianten der Pixel Watch 5 geben wird und damit das Konzept der Vorjahre fortgesetzt werden wird. In dieser Woche sind vier Codebezeichnungen aufgetaucht, die gemeinsam mit den Erfahrungen der letzten Jahre kaum einen anderen Schluss zulassen: Auch in diesem Jahr wird es wieder Smartwatches mit den Größen 41mm und 45mm geben. Beide werden in den Varianten LTE oder Wifi only zu haben sein, womit wir bei vier Modellen stehen.

Abgesehen von diesen Informationen sind bisher noch keine technischen Details bekannt geworden, doch das ist bei einer Smartwatch nicht ganz ungewöhnlich. Selbst bei der offiziellen Ankündigung stehen die Spezifikationen einer Pixel Watch nicht wirklich im Mittelpunkt. Stattdessen geht es eher um Betriebssystem- und Software-Funktionen und natürlich die KI. Wir erwarten, dass die Pixel Watch 5 das neue Wear OS 7 mitbringen wird.









Auch wenn es in dieser frühen Phase sehr ungewöhnlich ist, gibt es schon jetzt Fotos von der Pixel Watch 5. Und zwar nicht in Form von Renderbildern, sondern in guter Qualität von einem echten Vorserienmodell. Ein prominenter Hobbytaucher will die neue Smartwatch in dieser Woche tatsächlich vor einer Karibikinsel gefunden haben. Die Reputation des Leakers und auch die Fotos lassen vermuten, dass es sich um die echte Pixel Watch 5 handelt.

Wir erwarten die Präsentation und den Verkaufsstart der Pixel Watch 5 schon für August – also in gut zwei bis zweieinhalb Monaten. Google dürfte die Smartwatches wieder parallel zu den Pixel 11-Smartphones vorstellen und mutmaßlich auch gleichzeitig auf den Markt bringen. Über die Preisgestaltung ist bisher noch nichts bekannt, doch weil Speicher in einer Smartwatch nicht die größte Rolle spielt bzw. in sehr viel kleinerem Umfang als bei einem Smartphone verbaut ist, sollte es relativ stabil bleiben.

Gut möglich, dass es in den nächsten Tagen weitere geleakte Informationen geben wird.

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.