Wear OS 7: Googles Smartwatch-Betriebssystem geht in die nächste Runde – bringt Widgets und Gemini (Galerie)

Google hat gestern Abend nicht nur jede Menge neue KI-Technologien vorgestellt, sondern war auch etwas solider unterwegs und hat recht überraschend das neue Wear OS 7 gezeigt. Auch das Smartwatch-Betriebssystem dürfte deutlich modernisiert werden und setzt auf völlig neue Widgets, Live Updates, natürlich eine tief integrierte Gemini-KI und technische Fortschritte unter der Haube.



Das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS wird in diesem Jahr bereits in der offiziellen siebten Generation erscheinen und bringt im großen Jahr der KI einige Neuerungen mit: Zunächst steht der Start von Gemini Intelligence „für ausgewählte Smartwatches“ an – wobei wir wohl von der kommenden Pixel Watch 5 und einem Samsung-Flaggschiff ausgehen können. Trotz neuer Funktionen und den KI-Funktionen will man die durchschnittliche Akkulaufzeit um gut 10 Prozent erhöhen. Auch visuell und funktionell soll es vorangehen:

Neue Widgets

Google verabschiedet sich vom Konzept der Kacheln und will diese mit Wear OS 7 vollständig durch flexible und dynamische Widgets ersetzen – womit wir erneut bei den Gemini Intelligence Widgets wären. Die Widgets sollen die Smartwatches näher an die Smartphones und das restliche Android-Ökosystem heranrücken. Die neuen Widgets sollen in zwei Größen angeboten werden und entsprechen damit wohl perfekt den bisherigen Kacheln in den Formen 2×1 und 2×2.

Auf obigen Screenshots könnt ihr sehen, wie diese neuen Wear OS-Widgets aussehen sollen. Es ist zu erwarten, dass diese Widgets eine wichtige Rolle bei der neuesten Version des Betriebssystems spielen werden. Entwickler können bereits jetzt damit beginnen, ihre Tiles entsprechend umzubauen und auf das kommende Widget-Konzept umzustellen.









Live Updates

Mit Wear OS 7 bringt man die im vergangenen Jahr in Android 16 eingeführten Live Updates auf Smartwatches. Mit den Live Updates können die Nutzer wichtige Informationen in Echtzeit auf ihrer Smartwatches anzeigen lassen und somit alles Wichtige im Blick behalten. Die Live Updates stehen auf der Smartwatch in unterschiedlichen Varianten bereit, wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt. Entweder Live aktualisiert in Textform, mit Fortschrittsbalken oder auch als Komplikation in einem Watch Face.

Weitere Neuerungen

App-Entwickler werden die Möglichkeit haben, ihre Funktionen an die Gemini-KI anzubinden. Damit sollen KI-Agenten die Möglichkeit haben, Apps und Oberflächen zu steuern. Gleichzeitig will man automatisierte App-Aufgaben einführen, um bestimmte Funktionen aus Android-Apps per Smartwatch aufzurufen. Das sind alles Dinge, die man wohl für die Integration der Gemini Intelligence benötigt.

Auch das Workout-Tracking wird optimiert: Für dieses will man künftig eine einheitliche Oberfläche bieten, die von allen Apps angepasst und verwendet werden kann. Enthalten ist standardisiertes Trainingserlebnis mit Herzfrequenzmessung und Mediensteuerung und einiger weiterer nützlicher Funktionen.

Das neue Wear OS 7 soll ab Herbst auf die ersten Smartwatches ausgerollt werden.

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[Android Developers Blog]

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