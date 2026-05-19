Gemini Spark: Googles neuer KI-Agent startet – kann Aufgaben mit umfangreichem Datenzugriff ausführen

Google erweitert den Umfang des KI-Modells Gemini nicht nur in mediale Richtungen, sondern konzentriert sich auch auf den Bereich der KI-Agenten. Jetzt hat man das vor wenigen Tagen erstmals geleakte Gemini Spark offiziell angekündigt. Mit diesem Tool sich Gemini von einem Assistenten zum Agenten wandeln.



Google hat schon vor längerer Zeit verraten, dass man die Zukunft der Gemini-KI in den KI-Agenten sieht – und jetzt hat man einen solchen in fest integrierter Form in die Gemini-App angekündigt. Mit Gemini Spark können die Nutzer längerfristige Aufgaben erledigen, die wiederkehrend sein können oder einen längeren Zeitraum benötigen. Man kündigt das mit den folgenden Worten an, die die künftige Dimension von Spark unterstreichen:

Spark stellt für Gemini eine große Veränderung dar und wandelt sich von einem Assistenten, der Ihre Fragen beantworten kann, zu einem aktiven Partner, der in Ihrem Auftrag und unter Ihrer Anleitung echte Arbeit erledigt.

Der KI-Agent ist schon vor einigen Tagen erstmals in der Gemini-App aufgetaucht und startet zunächst in der Gemini-App für Android. Aber auch in der Desktopvariante sowie auf den kommenden Googlebooks soll Gemini Spark eine große Rolle spielen. Spark steht direkt in der App als zusätzliche Funktion zur Verfügung (siehe unten eingebundenes Video) und kann von den Nutzern über das gewohnte Prompt- oder Chatfeld gesteuert werden. Spark unterscheidet sich damit kaum vom Haupt-ChatBot oder den Gems und macht eher im Hintergrund den Unterschied.

Die ersten gezeigten Aufgaben von Spark sind es, den Posteingang der Nutzer zuverlässig aufzuräumen, in dem man etwa die in GMail gespeicherten Newsletter zusammenfasst, erledigte E-Mails archiviert oder Mailinglisten abmeldet. Außerdem lassen sich Übersichten von wichtigen Besprechungen erstellen und als drittes Beispiel nennt man, dass ein News-Thema verfolgt werden kann.









Das sind die Möglichkeiten von Spark:

Wiederkehrende Aufgaben oder Auslöser festlegen:

Monatliche Kreditkartenabrechnungen automatisch analysieren, um neue oder versteckte Abonnementgebühren zu erkennen.

Monatliche Kreditkartenabrechnungen automatisch analysieren, um neue oder versteckte Abonnementgebühren zu erkennen. Bringen Sie ihm neue Fähigkeiten bei: Weisen Sie es an, Ihren Posteingang regelmäßig auf Aktualisierungen der Schule Ihrer Kinder zu überprüfen, wichtige Fristen zu extrahieren und Ihnen und Ihrem Partner eine zusammenfassende Tagesübersicht zu senden.

Weisen Sie es an, Ihren Posteingang regelmäßig auf Aktualisierungen der Schule Ihrer Kinder zu überprüfen, wichtige Fristen zu extrahieren und Ihnen und Ihrem Partner eine zusammenfassende Tagesübersicht zu senden. Erstellen Sie komplette Arbeitsabläufe: Lassen Sie es Rohdaten aus Besprechungen in E-Mails und Chats zusammenfassen, daraus ansprechende Google Docs erstellen und sogar die Begleit-E-Mail zum Projektstart entwerfen.

Gemini Spark startet in der nächsten Woche für alle Google AI Ultra-Abonnenten in den USA und ist somit zunächst nur für einen sehr eingeschränkten Nutzerkreis verfügbar. Das soll sich im Laufe der Zeit durch einen massiven Ausbau ändern, doch zunächst will man dafür sorgen, das KI-Agent seine Aufgaben wie von den Nutzern erwartet erledigt.

» Gemini Omni: Google startet neuen KI-Generator für Medien aller Art – erstellt realistische Welten (Video)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.