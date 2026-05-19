Google I/O Livestream 2026: Hier könnt ihr die Keynote bei YouTube sehen – wichtiges KI-Event rund um Gemini

Heute Abend ist es wieder so weit! Google lädt zur Google I/O 2026, die viele große Ankündigungen mitbringt, überraschende Neuerungen und auch Ausblicke auf künftige Entwicklungen bereithalten wird. Wir erwarten ein großes Feuerwerk, das sich durch die ganze Tech-Welt ziehen wird. Wer das nicht verpassen möchte, kann heute ab 19:00 Uhr deutscher Zeit im Google I/O Livestream bei YouTube dabei sein. Hier findet ihr alle Infos.



Die Entwicklerkonferenz Google I/O ist seit vielen Jahren ein Fixpunkt in der Tech-Welt, denn sie hat sich ihrer eigentlichen Mission schon vor vielen Jahren losgesagt und vor allem die Keynote in den Mittelpunkt gestellt. Wie üblich werden Google-CEO Sundar Pichai und sein Team eine große Ankündigung nach der nächsten heraushauen, man wird interessante Einblicke geben und Aussichten zeigen bzw. Richtungen vorgeben, in die sich die Tech-Welt in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln soll.

An interessanten Themen mangelt es mit Sicherheit nicht, doch vermutlich wird sich auch in diesem Jahr wieder sehr viel um Gemini drehen. Gemini als Einzelprodukt, Gemini als KI-Modell, die zahlreichen medialen Ableger, Integrationen in andere Produkte und vielleicht auch die KI-Entwicklung außerhalb der Gemini-Welt. Wir erwarten außerdem Schwerpunkt rund um die KI-Agenten und die schon in der vergangenen Woche zum Teil angekündigte enge Verknüpfung von Android und Gemini.

Google hat schon vor einigen Wochen die Themen der Google I/O vorgegeben und wir haben euch erst gestern sehr ausführlich zusammengefasst, mit welchen Ankündigungen wir rechnen. Neben dem dominierenden Gemini-Thema wird auch Android noch einmal eine wichtige Rolle spielen, die Google-Cloud, wird wird wohl neue Hardware in Form von Smart Speakern und Smart Displays geben und auch die Android XR-Brillen kommen. Ihr findet alle Infos in unserer Vorschau auf die Google I/O.

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Google I/O Livestream 2026

Wer all das und noch sehr viel mehr nicht verpassen möchte, kann ab 19:00 Uhr deutscher Zeit im Google I/O YouTube-Livestream dabei sein. Wer es nicht pünktlich schafft, kann auch etwas später einschalten, denn die ersten fünf Minuten sind meist mit Selbstbeweihräucherung gefüllt und können daher leicht übersprungen werden. Echte Fans sind aber dennoch schon ab etwa 18:45 dabei, denn es gibt oftmals kleine interaktive Spielchen.

Natürlich findet ihr hier im Blog wie gewohnt zeitnah alle wichtigen Ankündigungen. Zunächst mit heißer Nadel gestrickt, später etwas ausführlicher und in den folgenden Tagen in einer Gesamtübersicht. Bis es so weit ist, könnt ihr euch noch einmal alle Ankündigungen der Android Show I/O Edition durchlesen, die bereits sehr viel hervorgebracht hat.

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Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.