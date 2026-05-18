Als eine Art visuelles Zeichen des Einstiegs in die KI-Ära haben in den letzten Monaten die ersten Google-Apps zum Teil völlig neue Icons bekommen, die sich vor allem durch ihren frischen Look mit Farbverlauf abheben. Jetzt legt man an Tempo zu und spendiert auch allen aus Google Workspace und den organisatorischen Bereichen stamenden Apps ganz neue Icons. Die Änderungen sind zum Teil erheblich und zeigen sich jetzt bei ersten Nutzern.



Viele Google-Apps haben im Laufe der Zeit mehrere Logowechsel mitgemacht, wobei nicht jede Umstellung von den zum Teil strengen Vorgaben profitiert hat. Vor allem die vor einigen Jahren vorgenommene Umstellung auf vierfarbige App-Icons war zum Teil sehr umstritten. Einige Nutzer konnten sich bis heute nicht damit anfreunden – ich zähle mich eingeschränkt dazu. Damals ging es darum, alle App-Icons lediglich aus den vier Google-Grundfarben bestehen zu lassen – und das in einem möglichst ausgewogenen Verhältnis zueinander. Das hat die Unterscheidung vor allem aufgrund der sehr ähnlichen Formen nicht immer leicht gemacht.

Jetzt konnten die Designer wieder etwas mehr Freiheit genießen und die App-Icons ein klein wenig aufwendiger gestalten als bisher. Denn es darf wieder eine dominierende Farbe geben, es müssen nicht mehr alle vier Google-Farben vorkommen und es kommen sogar schicke Farbverläufe und leichte Akzente zum Einsatz. Nach den bereits ausgerollten neuen Logos für Google Maps, Google Fotos oder auch die Google-App zeigen sich jetzt die neuen Workspace-Logos bei ersten Nutzern. Diese sind schon vor einigen Tagen erstmals geleakt worden und werden möglicherweise morgen offizielle angekündigt. ALLE App-Icons erhalten ein neues Design.

In der folgenden Grafik könnt ihr alle neuen Icons in der Übersicht sehen, die bis auf ganz wenige Ausnahmen sicherlich besser als zuvor bei den Nutzern ankommen werden. Alle neuen Logos setzen auf einen dominierenden Farbton und einen dazu passenden Farbverläufe. Google Drive mit seinen drei Farben ist dabei fast schon ein Ausreißer und bei GMail kommt die gewohnte Vierfarbigkeit nur noch am Rand des Briefumschlags zum Einsatz.









Ich denke, mit diesen Logos können die meisten Nutzer ganz gut leben, sie haben auch kaum eine andere Wahl. Zwar sind die Logos in gewisser Weise generisch und nicht mehr sofort als Google-Icons zu erkennen, aber die Formen, Darstellungen und Symbole dürften sich im Laufe der Jahre in das Gedächtnis der Nutzer gebrannt haben. Daher kann sich Google den Luxus leisten, auf einfache Icons und auch Namen setzen zu können.

Aber nicht nur die Workspace-Apps werden ein neues Design erhalten, sondern im Zuge dessen vermutlich auch das gesamte restliche Portfolio der Google-Apps. Erst vor wenigen Tagen ist das neue Google Health Premium gestartet, das schon eines der schicken neuen Icons an Bord hat. Wir erwarten, dass die Umstellung der Icons rund um die morgen beginnende Google I/O geschehen wird, die sicherlich den einen oder anderen weiteren Umstieg auf die KI-Ära mitbringen wird. Wir haben bereits heute Vormittag über das neue Gemini-Logo mit stärkeren Google-Farben berichtet.

Und wie geht es mit dem Google-Logo weiter? Im Folgenden Artikel findet ihr Möglichkeiten für einen bunten Google-Schriftzug in der KI-Ära.

» Google in der KI-Ära: Wie könnte ein neues Google-Logo aussehen? Ein neuer Entwurf mit schickem Farbverlauf

» Google I/O: Google lädt zum Event – mit diesen großen Ankündigungen ist zu rechnen; Gemini, Android & mehr

Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.