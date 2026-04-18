Google hat im Zuge der massiven Investionen vor einiger Zeit den Beginn einer ganzen KI-Ära angekündigt und damit begonnen, vielen Produkten ein neues Logo zu spendieren bzw. die bestehenden Darstellungen und Muster zu modernisieren. Der erste Schwung ist vollbracht und selbst das Google-G wurde mit einer neuen Ausstrahlung versehen – doch der bekannte Schriftzug blieb bisher unangetastet. Wie könnte ein neues Google-Logo in der KI-Ära aussehen?



Wenn Google den Beginn einer neuen Ära ausruft, will man diesen auch bei den Produktlogos visuell unterstützen. Die Logos der meisten Google-Produkte verfolgen ein klares System, das aus einfachen Formen besteht, die in den vier bekannten Google-Farben gehalten und angeordnet sind. Vor einigen Jahren gab es noch mehr Farbtöne und Verläufe, später hatte man es bei den allermeisten Produkten auf nur noch vier Farben ohne jegliche Verläufe und Schattierungen reduziert.

Seit dem vergangenen Jahr durften sich die Designer wieder an die Logos wagen und haben für eine Modernisierung der Darstellungen gesorgt. Alle Formen blieben erhalten, die Farbschwerpunkte ebenfalls, doch zwischen den einzelnen Tönen gibt es nun dominierende Farbverläufe. Dadurch ergibt es sich, dass die gesamten Logos aus Farbverläufen bestehen, die dennoch aufgrund ihrer Verteilung die vier Google-Farben deutlich erkennen lassen. Es sind schicke Regenbogen-Logos.

Wir haben euch schon vor einigen Monaten alle neuen Google-Logos für die KI-Ära zusammengestellt, wobei auch das bekannte Google-G selbst eine Modernisierung erhalten hat. Oben seht ihr links die vorher genutzte und rechts die aktuelle Variante. Nach demselben Muster sind auch alle anderen Logos angepasst bzw. von den Designern modernisiert worden.









Wie könnte ein neues Google-Logo aussehen?

Nachdem man die Logos der wichtigsten Produkte modernisiert hat und auch Gemini bereits seit dem Start auf einen Schriftzug mit Farbverlauf setzt, stellt sich die Frage, wie ein neues Google-Logo aussehen könnte. Seit der Gründung des Unternehmens hat sich das Google-Logo mehrfach stark verändert, wobei das Schema sehr ähnlich war: Erst mit 3D-Effekt, mit Schattierung, später vereinfacht, dann wieder mit Schatten und seit mittlerweile einem Jahrzehnt haben wir den völlig flachen Google-Schriftzug.

Es ist anzunehmen, dass auch der Google-Schriftzug eines Tages modernisiert werden wird, vor allem wenn man den KI-Modus immer weiter zum Standard erhebt und die Suche sehr langsam mit Gemini verschmelzen lässt. Weil es bisher keine Anzeichen auf ein neues Logo gab, habe ich einfach mal Gemini gefragt, wie ein neues Google-Logo mit Farbverlauf aussehen könnte – auf Basis der Umwandlungen aller anderen Logos.

Das Ergebnis seht ihr oben. Ich denke, dazu gibt es nicht viel zu erklären und meiner Meinung nach sieht das für einen KI-Entwurrf ohne Designer-Grundlagen sehr gut aus. Die Verläufe sind Buchstaben-überschreitend und dennoch wirkt es nicht zu bunt. Vielleicht lassen sich Googles Designer ja davon inspirieren 🙂

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