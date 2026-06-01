Android: Großes Pixel-Update kommt wohl schon heute – endlich mit Android 17 und Pixel Feature Drop?

Ab heute Nachmittag könnte es rund um die Pixel-Smartphones wieder richtig knallen, denn wir rechnen mit einem großen Android Update und auch einem Pixel Update. Es steht die monatliche Aktualisierung vor der Tür, die in diesem Monat wieder deutlich größer ausfallen wird. Neben einem umfangreichen Sicherheitsupdate klopfen auch das nächste Pixel Feature Drop und Android 17 an der Tür.



Google hat in den letzten Wochen sehr viel angekündigt und uns die Zukunft von Android gezeigt, doch konkrete Schritte für heute und aktuelle Geräte sind ausgeblieben. Das wird sich in dieser Woche ändern, denn heute Abend oder spätestens morgen Nachmittag rechnen wir mit einem riesigen Update. Der sehr ruhige April und auch der mehr als übersichtliche Android-Mai geben uns Hoffnung, dass es diesmal mehr als nur das umfangreiche Sicherheitsupdate gibt. Im Folgenden findet ihr alle Infos.

Welche Updates sind für Juni zu erwarten?

Auch der sechste Monat des Jahres beginnt zunächst mit dem monatlichen Android-Sicherheitsupdate, auf dem das gesamte folgende Programm aufbaut. Diesmal wird es wieder sehr umfangreich ausfallen, denn nach den sehr ruhigen Monaten April und Mai mit jeweils nur einem einzigen kritischen Fix steht jetzt wieder der Mega-Rollout an. Google hebt sich alle kleinen Korrekturen auf und bündelt diese alle drei Monate zu einem großen Update. Noch am selben Tag oder einen Tag später erwarten wir ein ebenso großes Pixel Update mit vielen Fixes.

Android 17 & Pixel Feature Drop?

Schon seit Wochen warten wir auf Android 17 und es ist kaum nachvollziehbar, warum Google weder rund um das Android-Event noch die Google I/O das neue Betriebssystem veröffentlicht hat. Denn es liegt fertig in der Schublade, wurde alle zwei Wochen mit neuen Betas versorgt und seit der Ankündigung der letzten Beta ist es plötzlich sehr still geworden. Mehr Infos dazu findet ihr im Warten-auf-Android-17-Artikel.

Aber wir erwarten auch wieder ein Pixel Feature Drop, das sowohl Turnus-mäßig auf dem Programm stehen würde als auch zeitlich mal wieder überfällig ist. Was darin enthalten sein könnte, lässt sich jetzt allerdings noch nicht sagen.









Wann kommt das Update?

Google veröffentlich das monatliche Update stets zur ersten vollen Woche eines Monats – entweder am Montag oder Dienstag. Weil es diesmal wieder sehr umfangreich werden kann, wäre eine Zweiteilung auf Montag und Dienstag nicht überraschend. Wirklich prognostizieren lässt sich das allerdings nicht mehr, sodass wir einfach heute und morgen aufmerksam sein solltet, wenn ihr zu den ersten Empfängern des Updates gehören möchtet.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Schon bald läuft die Update-Garantie der Pixel 6-Smartphones aus. Die erste Pixel-Generation mit Tensor-SoC, die seit bald fünf Jahren am Markt ist und damit als auslaufend gilt. Bis Oktober werden die Geräte aber noch versorgt und so gilt weiterhin die Regel, dass alle Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC aktualisiert werden: Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10, alle Budget-Ableger, das Pixel Tablet und auch die Foldables werden das monatliche Update mit allen Inhalten erhalten.

Eine Übersicht über Googles abgegebene monatliche Update-Garantie für die Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Passend dazu hatten wir euch vor einiger Zeit einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

» Pixel-Aktionen im Google Store: Viele hohe Rabatte zum Mai-Ausklang – Pixel 10, 10a, Watch 4, Buds und mehr

Letzte Aktualisierung am 30.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.