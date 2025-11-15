Pixel-Smartphones: Diese Android-Versionen werdet ihr erhalten – basierend auf Googles Update-Garantie

Googles Pixel-Smartphones genießen schon seit längerer Zeit einen exzellenten Ruf, der unter anderem durch die nützlichen, zuverlässigen und vor allem langjährigen Updates untermauert wird. Mittlerweile gilt die Update-Garantie für ganze sieben Jahre, sodass die meisten Geräte bis an das Ende ihrer Lebensdauer versorgt werden. Wir haben einmal ausgerechnet, mit welchen Android-Zielversionen ihr rechnen könnt.



Bei vielen Nutzern dürfte schon bald ein Smartphone-Kauf anstehen und für immer mehr Menschen sind Googles Pixel eine echte Alternative bzw. gehen von Beginn an als Favorit in das Rennen. Das liegt unter anderem, dass sich die Nutzer bei keinem anderen Android-Smartphone für so lange Zeit über stetig neue Features freuen dürfen, über die höchstmögliche Sicherheit, schnelle Bugfixes und zuverlässige sowie zeitnahe Rollouts. In dieser Qualität wird das kein anderer Hersteller aufgrund der engen Android-Pixel Verknüpfung erreichen können.

Die Pixel-Smartphones punkten aber nicht nur mit Zuverlässigkeit, sondern auch mit enormer Transparenz – und das schon zum Verkaufsstart. Noch bevor das erste Pixel-Smartphone über die Ladentheke gewandert ist, verkündet Google den garantierten Update-Zeitraum für das jeweilige Gerät. Ihr wisst also schon beim Kauf, wie lange ihr das Smartphone inklusive eines aktuellen Software-Stands maximal nutzen könnt.

Durch die sehr lange Update-Dauer von sieben Jahren sprechen wir bei den Pixel 10-Smartphones gar schon über Updates bis in das Jahr 2033 (!) und selbst ein zwei Jahre altes Budget-Smartphone (Pixel 7a) wird noch bis 2028 versorgt. Welchen Android-Smartphones das entspricht, erfahrt ihr in der unten eingebundenen Liste.









In der folgenden Liste findet ihr die hochgerechneten Daten zum letzten Android-Update der jeweiligen Pixel. Google gibt nur eine Zeitspanne ab Verkaufsstart an, sodass sich die Zielversion bei weiter in der Zukunft liegenden Releases durchaus verschieben kann. Es ist zwar anzunehmen, dass Android beim Jahreszyklus bleiben wird, aber vielleicht ändert sich das bis Anfang der 2030er Jahre – es kann sehr viel passieren. Daher hier die Zielversionen aus heutiger Sicht:

Diese Android-Versionen werden die Pixel-Smartphones erhalten

Pixel 6 (Pro): Android 17

Android 17 Pixel 6a: Android 17

Android 17 Pixel 7 (Pro): Android 18

Android 18 Pixel 7a: Android 18

Android 18 Pixel Fold: Android 18

Android 18 Pixel 8 (Pro): Android 20

Android 20 Pixel 8a: Android 20

Android 20 Pixel 9 (Pro): Android 21

Android 21 Pixel 9 Pro Fold: Android 21

Android 21 Pixel 9a: Android 21

Android 21 Pixel 10 (Pro): Android 22

Android 22 Pixel 10 Pro Fold: Android 22

Bedenkt, dass das nur die garantierten Update-Zeiträume sind, die von Google jederzeit zum Vorteil der Nutzer erweitert werden können. Klingt unwahrscheinlich, ist aber in der Pixel-Geschichte tatsächlich schon mehrfach vorgekommen. Eine Verkürzung ist praktisch auszuschließen. Vielleicht treten aber auch andere unvorhersehbare Dinge auf, die eine Android-Version soweit verzögern, sodass es dann doch nicht mehr kommt. Nicht ohne Grund gibt Google eine Zeitspanne und keine Zielversion an.

In den meisten Fällen dürften die gebotenen sieben Jahre dafür sorgen, dass die Smartphones das End-of-Life entweder in der Schublade oder schon in zweiter Hand erleben. Denn trotz aller Anstrengungen macht ein Smartphone nach sieben Jahren aufgrund schwacher Leistungen (Grüße vom Akku) oder einfach mit Blick auf die neuen Generationen keinen großen Spaß mehr.

» Black Friday im Google Store: Pixel 10 Pro jetzt mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis und sehr viel mehr

[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.