Pixel Updates: So lange wird Google eure Smartphones mit Android-Updates versorgen + Pixel Feature Drops

Die Pixel-Smartphones haben sich zu einer festen Größe im Smartphone-Markt etabliert, was sicherlich nicht zuletzt auch auf Googles langjährige Update-Garantie zurückzuführen ist. Weil die neuen Geräte jetzt allesamt auf dem Markt und vielleicht ein Pixel-Kauf zu Weihnachten ansteht, zeigen wir euch in diesem Artikel, wie lange die aktuellen Smartphones noch mit Updates versorgt werden.



Es gibt viele Gründe, die für ein Pixel-Smartphone sprechen – das wurde erst vor wenigen Tagen wieder durch Rekord-Verkaufszahlen in den USA unter Beweis gestellt. Sei es die mittlerweile etablierte Marke, die starken exklusiven Features, die KI-Funktionen oder auch die Tatsache, dass sich Google zu einer festen Größe neben Apple und Samsung positionieren konnte. Ein wichtiger Grund waren damals wie heute die zuverlässigen Updates, die mittlerweile für einen sehr langen Zeitraum gewährt werden.

Google veröffentlicht in jedem Monat ein Android-Update, ein Pixel-Update, hat die System Updates im Gepäck und natürlich auch die zahlreichen App-Updates mit ihren zum Teil exklusiven Features. Diese kommen sehr zeitnah auf den Pixel-Smartphones an, was in diesem Umfang kein anderer Smartphone-Hersteller von sich behaupten kann. Der einzige große Stolperstein war es mit den ersten Generationen, dass Google einen zu kurzen Update-Zeitraum gewählt hatte. Mittlerweile liegt dieser allerdings bei sieben Jahren und damit weit über der durchschnittlichen Smartphone-Lebensdauer.

Anders als viele andere Hersteller, gibt Google schon beim Verkaufsstart der Smartphones einen garantierten Update-Zeitraum an, den man bisher ohne Ausnahme eingehalten hat. Pixel-Käufer wissen also sehr genau, worauf sie sich einlassen und wie lange sie das Smartphone mit vollem Support und Software-Sicherheit nutzen können. Schauen wir uns das einmal an.

So lange versorgt Google die Pixel-Smartphones mit Updates

Pixel 10 Pro Fold: Oktober 2032

Oktober 2032 Pixel 10 (Pro): August 2032

August 2032 Pixel 9a: April 2032

April 2032 Pixel 9 Pro Fold: August 2031

August 2031 Pixel 9 (Pro): August 2031

August 2031 Pixel 8a: Mai 2031

Mai 2031 Pixel 8 (Pro): Oktober 2030

Oktober 2030 Pixel Fold: Juni 2028

Juni 2028 Pixel 7a: Mai 2028

Mai 2028 Pixel 7 (Pro): Oktober 2027

Oktober 2027 Pixel 6a: Juli 2027

Juli 2027 Pixel 6 (Pro): Oktober 2026

Pixel 10

Wie ihr obiger Liste entnehmen könnt, haben Käufer eines aktuellen Pixel 10-Smartphones noch weit mehr als sechseinhalb Jahre vor sich und dürfen sich bis August 2032 in Sicherheit wiegen. Volle funktionelle Updates sollte man bis dahin nicht mehr erwarten, doch mit stets aktuellen Sicherheitsupdates sowie Betriebssystem-Upgrades darf gerechnet werden. Auch die vier Mal pro Jahr ausgerollten Pixel Feature Drops sollten – sofern das Konzept bis dahin noch besteht – bis zum angegebenen Monat gewährt werden.

Pixel 9

Wer sich für ein Pixel 9-Smartphone entschieden hat oder noch mit dem Gedanken eines Kaufes spielt, hat zumindest in puncto Update-Dauer keinerlei Hürden. Denn Google wird die Pixel 9-Smartphones noch bis August 2031 mit allen Updates versorgen. Ich hatte hier im Blog bereits ausführlich begründet, warum sich der Kauf eines älteren Pixel-Smartphones lohnt – vor allem jetzt, wo diese rund um den Black Friday massiv im Preis gesenkt sind.

Pixel 6 bis Pixel 8

Bis zur achten Generation gewährte Google eigentlich nur fünf Jahre Updates, hatte diesen Zeitraum dann aber noch einmal nachträglich für alle mit Tensor-SoC ausgestatteten Smartphones auf sieben Jahre verlängert. Und so kommt es, dass selbst ein Pixel 8-Kauf aus heutiger Sicht nicht ganz abwegig wäre – allerdings sind die Geräte offiziell nicht mehr verfügbar. Selbst die Pixel 6-Smartphones aus dem Jahr 2021 werden noch fast ein ganzes Jahr versorgt.









Diese Updates werdet ihr erhalten

Jetzt seid ihr über das geplante EOL (End-of-Life) eures Pixel-Smartphones informiert, doch was bedeutet das für die Android-Versionen? Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und mit dem Kalender ausgerechnet, mit welcher finalen Android-Version ihr für euer Pixel-Smartphone rechnen könnt. Natürlich davon ausgehend, dass Google beim seit vielen Jahren etablierten Muster bleibt und in jedem Jahr eine Android-Version veröffentlicht.

Pixel 6 (Pro): Android 17

Android 17 Pixel 6a: Android 17

Android 17 Pixel 7 (Pro): Android 18

Android 18 Pixel 7a: Android 18

Android 18 Pixel Fold: Android 18

Android 18 Pixel 8 (Pro): Android 20

Android 20 Pixel 8a: Android 20

Android 20 Pixel 9 (Pro): Android 21

Android 21 Pixel 9 Pro Fold: Android 21

Android 21 Pixel 9a: Android 21

Android 21 Pixel 10 (Pro): Android 22

Android 22 Pixel 10 Pro Fold: Android 22

Dabei handelt es sich wohlgemerkt nur um die garantierten Update-Zeiträume. Google kann jederzeit noch einige Monate oder gar Jahre drauflegen, wie man es in der Pixel-Geschichte schon mehrfach getan hat. Damit rechnen solltet ihr nicht und wenn man sich einmal ehrlich ist, macht ein Smartphone nach ganzen sieben Jahren Nutzungsdauer sowieso kein Spaß mehr – Updates hin oder her.

[Google-Support]

