Google hat vor einiger Zeit den Beginn einer neuen KI-Ära verkündet. Diese soll sich aber nicht nur funktionell in zahlreichen Diensten zeigen, sondern in Form von neuen Logos auch nach außen repräsentiert werden. Nach und nach werden derzeit alle Logos umgestellt, sodass es nur eine Frage der Zeit könnte, bis auch der wichtige Schriftzug angepasst wird. Hier findet ihr alle Anpassungen in der Übersicht.



Bei Google gibt es alle paar Jahre einen größeren Designwechsel, der sich anschließend quer durch alle Produkte zieht, die in den folgenden Monaten (zum Teil Jahren) angepasst werden. Mit dem Eintritt in die KI-Ära steht ein eher repräsentativer Designwechsel an, der vielen Produkten ein neues Logo spendiert. Obwohl die Änderungen in ihrer Gesamtheit umfangreich ausfallen, ist es lediglich ein Konzeptwechsel, sodass die Logos gleichzeitig modernisiert werden und dennoch vertraut bleiben.

Die vor einigen Jahren eingeführten Vier-Farben-Logos werden jetzt aktualisiert und mit einem schicken Farbverlauf versehen. Die von Beginn an eher unpopulären abgestuften Regenbogen-Logos erhalten damit eine wirklich schicke Modernisierung, die überraschenderweise einen ganz frischen Wind in die App-Icons bringt – und das ohne größere Anpassungen. Selbst die Farbpositionen bleiben gleich und es werden lediglich sanfte Übergänge zwischen deren jeweiligen zentralen Punkt eingefügt.

In der folgenden Galerie könnt ihr alle angepassten Logos sehen, die allesamt demselben Konzept folgen. Mit Ausnahme des Google Maps-Logos, dessen äußere Form sich doch recht deutlich verändert, gibt es keine weiteren Anpassungen. Links seht ihr das über die letzten Jahre genutzte Logo und auf der rechten Seite die neue Variante, die derzeit ausgerollt wird.

















Viele Logos werden umgestellt

Wie ihr in obiger Galerie sehen könnt, wurden die wichtigsten Produkte bereits umgestellt bzw. werden im Laufe der nächsten Wochen ihr neues Logo erhalten. Produkte wie GMail, Google Drive oder auch der Kalender und eventuell Chrome dürften nach demselben Muster folgen. Bei den Logos ohne die bisherige Vierfarbigkeit (wie etwa YouTube, Android, Kontakte oder Notizen) würde ich nicht mit einer Anpassung rechnen.

Kommt auch ein neues Google-Logo

Interessant wird es sein, was mit dem Google-Schriftzug geschieht. Auch dieser wurde damals auf das simple System absolut vereinfacht (schaut euch hier das Google-Logo von 1997 bis heute an). Allerdings eignet es sich wohl eher nicht für einen Farbverlauf, weil dieser Buchstaben-übergreifend erfolgen müsste. Lässt man es beim aktuellen Stand, würde es neben den ganzen Farbverlauf-Logos allerdings irgendwann altbacken wirken. Daher ist es wirklich spannend, wie man den Schriftzug modernisieren wird. Oder kommt es mit der Umstellung auf „G“ doch ganz anders?

