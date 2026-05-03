Google Health Premium: Noch ein neues Google-Abo – alle Infos zum KI-Nachfolger von Fitbit Premium

Google ist mit Abos mittlerweile sehr erfolgreich und will offenbar auf dieser starken Basis aufbauen. In Kürze wird ein ganz neues Abo-Angebot starten, das in Zukunft noch interessant werden könnte: Mit Google Health Premium will man erweiterte Dienste rund um Fitibt, Fitness, Vitalität, Gesundheit und vielleicht auch Gemini anbieten. Hier findet ihr alle bisher bekannten Details.



Google wird sich in Kürze im Fitnessbereich neu aufstellen, denn es steht der Fitnesstracker Fitbit Air und ein umfangreicher Fitbit-Umbau vor der Tür, der schon im Laufe des Mai angekündigt und umgesetzt werden dürfte. Zu diesem großen Umbau und Neustart gehört auch ein neues Abo, das das bisher eher glücklose Fitbit-Abo ablösen und mit neuen Möglichkeiten versorgen soll.

Das ist Google Health Premium

Erst vor wenigen Tagen ist das neue Angebot Google Health Premium geleakt, das allein schon durch die Bezeichnung verrät, dass es nicht nur den Fitnessbereich abdecken soll. Im gesamten Health-Paket dürften die bisherigen Fitbit-Auswertungen stecken, erweiterte Funktionen für den Fitbit Health Coach und kommende weitere Anbindungen rund um die eigene Vitalität.

Was das Abo genau umfassen wird, wissen wir noch nicht. Doch die im folgenden eingebundene Preisgestaltung zeigt schon, dass es nicht nur eine Umbenennung ist, sondern ein massiver Ausbau des Angebots. Vielleicht sind in dem Zusammenhang die Pläne rund um die Google Health Online-Apotheke interessant. Man verspricht eine KI-Gesundheitsvorsorge inklusive einer bisher nicht näher bekannten Anbindung der Online-Apotheke von DocMorris.









Google Health Premium Preisgestaltung

Der Hauptgrund für den Misserfolg von Fitbit Premium dürfte die Preisgestaltung sein, die gemeinsam mit dem geringen Funktionsumfang und wenig attraktiven Geräten nicht unbedingt viele Nutzer anlockt. Dass man das neue Abo dann auch noch 2 Dollar pro Monat und 20 Dollar pro Jahr teurer gestaltet, scheint zunächst nicht die richtige Antwort darauf zu sein. Daher steht zu vermuten, dass der Umfang deutlich ausgebaut werden wird.

Weiterhin würde ich vermuten, dass ein eingeschränktes Gemini-Abo Teil des Pakets ist. Bisher gibt es bekanntlich kein eigenständiges Gemini-Abo, denn dieses ist Teil des Speicherplatz-Pakets Google One. Weil die erweiterte Gemini-KI aber auch für die neuen Fitnessfunktionen notwendig ist, müssten die Nutzer gleich zwei Abos abschließen – selbst wenn sie den Speicherplatz gar nicht benötigen. Daher könnte man Gemini soweit integrieren, dass es die erweiterten Fitness- und Vitalfunktionen bietet.

Der große Erfolg von Google One und YouTube Premium gibt dem Unternehmen im Abo-Bereich recht, sodass ein Ausbau um weitere Abos nachvollziehbar ist. Doch während Google One und YouTube Premium für ihre Zielgruppe nahezu unverzichtbar sind, könnte das im Gesundheitsbereich etwas herausfordernder werden.

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