Google Health Premium: Google startet neues Fitbit-Abo – Leak verrät Preisgestaltung und zeigt das Logo

Google wird in Kürze den neuen Fitbit Air Fitnesstracker vorstellen, über den dank einiger Leaks bereits viele Informationen bekannt geworden sind. Parallel dazu soll ein neues Abo starten, von dem jetzt sowohl das Logo als auch die zu erwartende Preisgestaltung geleakt ist: Das neue Google Health Premium dürfte das bisher angebotene Fitbit Premium ergänzen oder ersetzen.



Google baut im Fitnessbereich um und macht es der Marke Fitbit ein weiteres Mal schwer: Parallel zum Fitnesstracker Fitbit Air wird ein neues Abo gestartet, dessen Bezeichnung in der vergangenen Woche erstmals aufgetaucht ist und das sich jetzt an offizielle Stelle zeigt. Das neue Produkt nennt sich Google Health Premium und dürfte damit deutlich mehr als nur den Fitnessbereich abdecken.

Das erste Bild im Artikel zeigt das neue Logo von Google Health Premium, das sich doch sehr deutlich von der Fitbit-Marke unterscheidet. Stattdessen erinnert das Logo stark an Google Fit, das seine besten Tage längst hinter sich hat, aber dennoch die Basis für eine neue App legen könnte und zumindest das Logo inspiriert hat. Das neue Logo zeigt sich aktuell in einigen internationalen Google Stores als Werbeangebot, wenn ein Fitbit- oder Pixel Watch-Produkt in den Warenkorb gelegt hat. Es ist also mehr oder weniger offiziell.

Wir wissen bereits, dass Google Health Premium das bisher angebotene Fitbit Premium-Abo ersetzen soll und natürlich konnte man hoffen, dass im Zuge dessen an der Preisgestaltung geschraubt wird. Das tut man auch, allerdings in die falsche Richtung: Obige Liste zeigt die bereits hinterlegten Preise für In-App-Käufe. Wie ihr sehen könnt, ist Google Health Premium mit 99,99 Dollar pro Jahr gar noch 20 Dollar teurer als das wenig populäre Fitbit Premium. Was darin alles enthalten ist, lässt sich noch nicht sagen.

Gut möglich, dass Google Health Premium das bisherige Fitbit Premium UND ein Gemini-Abo enthält. Denn für den Fitbit Health Coach ist umfangreiche KI notwendig. Im Laufe der nächsten Tage gibt es sicherlich weitere Informationen und spätestens am 19. Mai wissen wir mehr. An diesem Tag soll das neue Gerät in den Verkauf starten.

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[9to5Google]

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