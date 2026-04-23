The Android Show: Google lädt zum Event – viele große Ankündigungen für eines der wichtigsten Android-Jahre

Google hat sehr große Pläne rund um Android, die das Betriebssystem nicht nur auf bestehenden Geräten ausbauen, sondern auch auf neue Plattformen bringen wird. Um all diese angemessen zu würdigen, lädt man im Mai überraschend zu einem zweiten Event: Die Android Show soll kurz vor der Google I/O viele große Ankündigungen in einem der wichtigsten Android-Jahre überhaupt bringen.



Ich hatte es hier im Blog in den letzten Monaten schon mehrfach erwähnt und jetzt teilt auch Google selbst die Einschätzung: 2026 wird eines der wichtigsten Android-Jahre überhaupt, denn das Betriebssystem startet auf neuen Plattformen, wird auf Smartphones massiv ausgebaut und könnte schon bald eine noch größere Bedeutung bekommen. Um all das nicht in die vermutlich mit Gemini vollgepackte Google I/O zu stopfen, veranstaltet man eine Woche zuvor ein separates Event.

Google lädt am 12. Mai zum zweiten Mal in Folge zu „Android Show I/O Edition“. Man spricht davon, dass 2026 eines der größten Android-Jahre ist und man den Nutzern zeigen will, wie die Zukunft aussieht. Damit dürfte man sich wohl kaum auf die eher langweiligen Android-Releases für das Smartphone beziehen, von dem erst heute früh die Android 17 QPR1 Beta 1 veröffentlicht worden ist, sondern viel mehr auf die neuen Plattformen und KI-Möglichkeiten.

Alle infos in Kürze…

» Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 17 QPR1 Beta ist da

[9to5Google]