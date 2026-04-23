Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 17 QPR1 Beta ist da

Überraschung rund um Android 17. Noch bevor der finale Release für die Pixel-Smartphones veröffentlicht wurde, startet Google jetzt bereits in die nächste Runde: Vor wenigen Minuten wurde die Android 17 QPR1 Beta 1 veröffentlicht, die uns in den nächsten Monaten begleiten und wieder viele Neuerungen bringen wird. Es ist der erste Feature Drop-Release der 17. Android-Generation.



Google hat es mit Android 17 eilig und macht mal wieder den übernächsten Schritt vor dem nächsten: Erst vor sechs Tagen wurde die Android 17 Beta 4 veröffentlicht und damit das Preview-Kapitel des Betriebssystems offiziell abgeschlossen, da legt man schon mit dem nächsten Release nach. Vor wenigen Minuten wurde die Android 17 QPR1 Beta 1 veröffentlicht, die die Geschichte des Betriebssystems mit den üblichen Feature Drop-Ablegern fortsetzt.

Die Android 17 QPR1 Beta 1 wird uns dieesmal länger als erwartet begleiten: Denn statt drei bis vier Monaten, so wie es für die QPRs bisher üblich gewesen ist, soll die finale Version erst im September erscheinen – also es sind gute fünf Monate. Damit ist Android 17 QPR1 das Betriebssystem, das auf den Pixel 11-Smartphones zum Einsatz kommen wird. Vielleicht lässt das auch schon etwas tiefer auf den künftigen Release-Plan für die nächste Smartphone-Generation blicken.

In puncto Neuerungen ist ein erster QPR-Release traditionell nicht ganz so vollgepackt wie es bei den großen Versionen der Fall ist. Das gilt auch in diesem Fall, denn bisher sind keine Neuerungen an der Oberfläche oder unter der Haube bekannt. Stattdessen gibt es einen Schwung von Problemlösern, so wie wir sie jeden Monat mit den Updates oder auch erst vor wenigen Tagen mit der Android 17 Beta 4 erhalten haben.









Die Neuerungen in Android 17 QPR1 Beta 1

Fixed a crash in the Default Print Service occurring during low ink conditions that prevents users from completing print jobs. (Issue #487545419)

The Terminal app triggers an Application Not Responding (ANR) error that results in the application and device becoming unresponsive. (Issue #497465940)

Resolved an issue where uncontrollable hardware audio processing on the voice communication path caused distortion and phase cancellation in VoIP applications. (Issue #494843726)

Direct audio output may fail to open on devices using the AIDL audio HAL when playing audio streams longer than five seconds. (Issue #372064012)

Start auf den Pixel-Smartphones

Die Android 17 QPR1 Beta 1 startet auf allen Pixel-Smartphones, die auch an der Android 17 Beta teilnehmen konnten. Damit gilt nach wie vor, dass alle Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC die Beta installieren und ausprobieren können. Das gilt für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation – vom Pixel 6 bis hin zum Pixel 10, allen a-Ablegern, dem Pixel Fold sowie dem Pixel Tablet. Für die Pixel 6-Smartphones dürfte es der letzte Beta-Schwung sein, bevor deren Support ausläuft.

Alle Pixel-Smartphones, die sich derzeit im Beta-Kanal befinden, werden das Update im Laufe der nächsten Stunden angeboten bekommen. Wer stattdessen Anfang Mai auf die stabile Version von Android 17 wechseln möchte, muss das Update ignorieren.

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.