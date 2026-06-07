Android XR Smart Glasses: So will Google ‚Glassholes‘ verhindern – verpflichtende Status-LEDs für alle Brillen

Google hat vor wenigen Tagen die ersten Android XR Smart Glasses angekündigt, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen und sich bald weit verbreiten sollen. Dabei will man nicht nur viele neue Technologien einführen, sondern natürlich auch unbedingt die Fehler der Vergangenheit vermeiden. Um die Privatsphäre der Umstehenden hochzuhalten und die Glassholes zu verhindern, sollen unveränderbare Indikatoren über den Status des Geräts informieren.



In diesem Jahr soll es endlich so weit sein: Nach einer langen Wartezeit wird Google gemeinsam mit Partnern die ersten Android XR Smart Glasses auf den Markt bringen, die vor wenigen Tagen offiziell angekündigt worden sind. In der ersten Welle will man voll auf die Audiobrillen setzen, die zwar über kein eigenes Display, aber über mindestens eine Kamera verfügen sollen. In der zweiten Welle dürfte es zwei weitere Android XR Smart Glasses-Varianten geben.

Über die Vorteile und den praktischen Nutzen der Smart Glasses wird in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich zu diskutieren sein, doch es steht zu vermuten, dass sie eine gewisse Verbreitung erreichen werden. Und dann haben die Geräte nicht nur Auswirkungen auf den Träger, sondern auch auf alle anderen Menschen, die diesem begegnen. Denn die im Brillenbügel verbaute und nach vorn gerichtete Kamera zielt praktisch genau auf das Gegenüber bzw. alle Menschen, die in das Blickfeld geraten.

Damals, zu Zeiten von Google Glass, war genau das ein riesiges Problem und hat schnell den Begriff der „Glassholes“ hervorgebracht, die die Brille auch nach mehrfacher Bitte nicht abnehmen wollten. Dabei wäre es vergleichbar mit einer Person, die ständig ihre Smartphone-Kamera auf alle anderen Menschen richtet und dadurch ebenfalls viele unangenehme oder auch problematische Situationen auslösen würde. Das weiß man auch bei Google.









LEds informieren über den Status der Brille

Wir haben euch schon vor einiger Zeit die Bedienelemente der Android XR Smart Glasses ausführlich gezeigt. Zusätzlich zur Touchfläche und den Buttons gibt es auch noch mindestens zwei LEDs, über die alle von Google zertifizierten Brillen verfügen müssen: Die eine LED befindet sich auf der Vorderseite des Brillengestells, sodass sie für alle Menschen gut sichtbar ist. Die zweite befindet sich an ähnlicher Stelle auf der Innenseite und ist für den Träger sichtbar.

Die LED liefert visuelles Feedback zu Funktions- und Gerätestatus und sollte bei der Betrachtung des gesamten Nutzererlebnisses berücksichtigt werden. Es handelt sich um System-UI-Indikatoren, die nicht geändert werden können.

Mit den kleinen LEDs sollen die Brillen über ihren Status informieren. Man geht zwar noch nicht näher darauf ein, doch es sollte hauptsächlich darum gehen, den aktuellen Zustand der Kamera und auch des Mikrofons zu zeigen. Die dafür verwendet Farben dürften standardisiert sein, wobei man diese aber noch nicht öffentlich bekannt gegeben hat. Meine Vermutung: Rot für eine Kameraaufnahme, Blau für eine Mikrofonaufnahme und Grün/Weiß/Gelb für keine aktive Aufnahme. Das gibt dem Gegenüber die Sicherheit, dass man trotz präsenter Kamera nicht gefilmt wird.

Google weist darauf hin, dass diese LEDs systemseitig gesteuert werden und sich nicht verändern lassen. Ich denke, das ist eine sehr gute Sache und könnte die grundlegende Akzeptanz der Smart Glasses erhöhen.

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.