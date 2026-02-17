Android XR: Diese Tasten, Touchflächen und Elemente gibt Google für alle Smart Glasses vor (Infografik)

Gemeinsam mit Partnern wird Google schon bald die ersten Android XR Smart Glasses auf den Markt bringen, die schon vor langer Zeit angekündigt wurden und eine lange Entwicklung hinter sich haben. Jetzt gibt es neue Hardware und den von Google gestellten Anforderungen für kompatible Smart Glasses. Diese müssen unter anderem mehrere Buttons und eine Touchfläche mitbringen.



Google geht bei Android XR denselben Weg wie bei den Smartphones. Man arbeitet mit Hardwareherstellern zusammen, lässt diesen weitgehend freie Hand, gibt aber einige grundlegende Dinge vor. Es ist zwar nirgendwo erwähnt, aber ganz grundsätzlich dürfte wohl auch der Aufbau des Gestells mit zwei Bügeln und zwei „Gläsern“ dazugehören – die typische Brille eben. Vorgaben gibt es für die Position und Verfügbarkeit der Button, um das Betriebssystem bedienen zu können.

Eingabe- und Ausgabemedien

Wir haben euch bereits die drei unterschiedlichen Android XR-Brillen vorgestellt und jetzt gibt es Informationen zur Ausstattung: Die AI Glasses müssen mindestens einen Lautsprecher mitbringen, mindestens ein Mikrofon sowie eine Kamera. Klar, Lautsprecher und Mikrofon werden für die verbale Bedienung und Rückmeldungen benötigt. Die Kamera wird benötigt, damit die KI überhaupt etwas von der Umwelt wahrnimmt.

Für die Display AI Glasses gelten die gleichen Voraussetzungen sowie die zusätzliche Gegebenheit der Brille mit Display. Die Glasses-Variante muss mindestens ein Display im Brillenglas besitzen, kann aber auch zwei Bildschirme besitzen – pro Brillenglas ein Display. Für die erste Welle sind aber wohl nur Brillen mit einem Display geplant.









Tasten

Für alle Smart Glasses gilt, dass sie im rechten Bügel eine Reihe von Bedienelementen besitzen müssen: Ein Touchpad an der Seite (1), einen Power-Button zum Einschalten und Ausschalten am unteren Rand (2) sowie einen Kamera-Button an der Oberseite des Bügels (3). Der Kamera-Button kann mit einem Klick ein Foto aufnehmen, mit einem langen Klick ein Video aufnehmen und mit einem Doppelklick auf den Displaygeräten die Kamera-App starten.

Zusätzlich gilt, dass die Brillen mit Display an der Unterseite des Bügels einen Button zum Umschalten besitzen müssen. Mit diesem lässt sich das Display aktivieren oder deaktivieren. Auch eine Displaybrille soll ohne aktiviertes Display dank des vorgeschriebenen Audio-Modus aller Apps voll nutzbar sein. Zusätzlich haben alle Brillen mindestens zwei Status-LEDs, die sowohl den Träger als auch die umgebenden Personen informieren sollen – mehr Informationen dazu folgen später.

