Android XR: Googles neue Smart Glasses-App verrät mehr Details – Gesprächserkennung, Gemini und mehr

Googles großer Anlauf rund um Android XR rückt näher und damit auch die Hinweise und Leaks rund um die dazugehörigen Geräte und Apps. Wir haben euch bereits einen ersten Blick auf die neue Smart Glasses Companion-App gegeben und jetzt gibt es einige weitere Strings und Hinweise. Diese zeigen Details zu den Kameraeinstellungen, zur Videolänge, Sicherung sowie dem gewünschten Audio only-Modus.


Wir haben euch erst gestern die neue Android XR Smart Glasses Companion App vorgestellt, die einige interessante Details verraten hat: Die Smart Glasses basieren offenbar allesamt auf einem von Google festgelegten Standard, es ist schon jetzt von mehreren Generationen die Rede und neben der Kamera werden auch Benachrichtigungen und Gemini eine wichtige Rolle spielen. Jetzt gibt es noch mehr Infos.

Wie aus weiteren Screenshots sowie geleakten Strings hervorgeht, wird es eine Kamera-Synchronisierung in Richtung Smartphone geben. Die Nutzer können festlegen, ob die mit der Brille aufgenommenen Bilder und Videos manuell oder automatisch importiert werden sollen – letztes auch optional nur beim Aufladen. Für die Videoaufnahme lässt sich bei kompatiblen Brillen festlegen, wie lang diese maximal sein dürfen. Zur Wahl stehen 30 Sekunden, 60 Sekunden, 90 Sekunden oder gar 3 Minuten.

Gemini erkennt Konversationen
Die Smart Glasses werden eine „conversation detection“ mitbringen, die dafür sorgt, dass während eines Gesprächs mit anderen Menschen keine Audio-Benachrichtigungen eingehen bzw. diese verschoben werden. Man unterstreicht, dass diese Erkennung vollautomatisch auf dem Gerät stattfindet und keinerlei Daten an die Google-Server gesendet werden. Außerdem lässt sich diese Benachrichtigungspause bei Bedarf auch manuell vorab festlegen.

Zu guter Letzt gibt es noch Strings, die auf eine Umschaltung in den Audio only-Modus hinweisen, bei dem die Benachrichtigungen nur aufs Ohr, aber nicht auf das eventuell vorhandene Display kommen.

» Android XR: Das ist die neue Google-App für Smart Glasses – Leak zeigt erste Screenshots und Infos (Galerie)

