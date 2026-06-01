YouTube Premium: Neue Podcast-Funktionen starten für viele Nutzer – sollen Nutzung optimieren (Videos)

Google ist mit der Videoplattform YouTube in den Kernbereichen gut aufgestellt und will sich jetzt auch bei Podcasts mit starken Funktionen weiter etablieren. Jetzt hat man gleich drei neue Funktionen angekündigt, die natürlich auf KI setzen und zunächst nur Abonnenten von YouTube Premium angeboten werden. Diese bekommen eine automatisierte Geschwindigkeit und mehr.



Glaubt man Googles Angaben, dann sind die Podcasts bei YouTube „ein globales Phänomen“. Man erreicht mehr als eine Milliarde aktive Zuschauer pro Monat und ist auch bei fest angebundenen Musikstreamingplattform YouTube Music Premium ähnlich gut aufgestellt. Allein im April 2026 wurden laut YouTube mehr als 800 Millionen Stunden Podcasts gehört. Das klingt sehr viel, ist in der Kombination der Zahlen und mit Blick auf die Konkurrenz aber sicher ausbaufähig. Und daran arbeitet man jetzt.

Neuer mobiler Modus

Der mobile Modus ermöglicht die Nutzung benutzerfreundlicher Bedienelemente für unterwegs, egal ob beim Joggen, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Multitasking. Dieser Modus optimiert das Hören von Videos im Hintergrund durch einfacheren Zugriff auf die Hörfunktionen – wie Vor- und Zurückspulen – und ermöglicht so ein noch besseres Hörerlebnis der Lieblings-Podcasts, Talkshows, True-Crime-Serien und mehr.

Automatische Wiedergabegeschwindigkeit

Die automatische Wiedergabegeschwindigkeit ermöglicht Premium-Nutzern ein effizienteres Ansehen oder Anhören der Lieblings-YouTube-Inhalte, ohne dass das Verständnis darunter leidet. Diese Funktion passt die Wiedergabegeschwindigkeit intelligent an relevante Momente wie langsames Sprechen oder informationsreiche Abschnitte an und sorgt so für ein flüssigeres Erlebnis ohne jegliche Verzögerung.









Ask Music

Die erst vor wenigen Tagen angekündigte neue Suchfunktion Ask YouTube startet jetzt im Rahmen von Ask Mushc auch für Podcasts. Weil die Suche nach neuen Podcasts sich manchmal wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen anfühlen kann, will man es jetzt leichter machen. Viele YouTube Music Premium-Abonnenten und Premium-Nutzer in ausgewählten Ländern nutzen Ask Music bereits in der YouTube Music App, um personalisierte Radiosender oder Playlists zu erstellen. Jetzt lassen sich auch Podcast-Empfehlungen basierend auf Genres, der aktuellen Stimmung oder den Lieblingssendungen anfordern und Ask Music die Arbeit überlassen.

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Alle drei Neuerungen werden zunächst nur für YouTube Premium-Abonnenten angeboten, könnten im Laufe der Zeit aber sicherlich auch für weitere Nutzergruppen freigeschaltet werden. Man will auch weiterhin daran arbeiten, das Podcast-Erlebnis auf YouTube so reibungslos wie möglich zu gestalten.

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[YouTube Blog]

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