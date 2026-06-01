Pixel Watch 5: Taucher findet Googles neue Smartwatch im Ozean! Ein sehr ungewöhnlicher Leak (Galerie)

Google wird in diesem Jahr nicht ganz unerwartet die Pixel Watch 5 auf den Markt bringen, die anders als die Smartphones bisher von Leaks verschont geblieben ist – bis jetzt. Jetzt gibt es einen ebenso überraschenden wie kuriosen Leak, denn ein Leaker soll Googles neue Smartwatch tatsächlich im Ozean (!) gefunden haben. Ein Tester hat sie möglicherweise verloren und so können wir jetzt den ersten Blick darauf werfen.



Googles Produktzyklen sind im Hardwarebereich sehr vorhersehbar, sodass es keine große Überraschung ist, dass in diesem Jahr die Pixel Watch 5 auf den Markt kommen wird. Wie üblich dürfte man diese in etwa zur gleichen Zeit wie die Pixel 11-Smartphones auf den Markt bringen, die wir für August oder September erwarten. Wir sind also nur noch gut zwei bis drei Monate von der Ankündigung entfernt.

Bisher hatte es keinen Leak zur Pixel Watch 5 gegeben, weder in Form der Hardware noch irgendwelcher Software-Strings, ganz anders als bei den neuen Smartphones, denn mittlerweile kennen wir sehr viele Details der Pixel 11-Smartphones. Jetzt ist auch die Smartwatch geleakt worden, allerdings in einer Form, die wir so nicht erwartet hatten. Es sind ja bekanntlich schon Smartphones in Bars vergessen worden oder in der U-Bahn aufgetaucht, nicht selten auch auf Handelsplattformen im Darknet. Aber die aktuelle Geschichte ist etwas Neues.

Ein aufmerksamer Leaker will tatsächlich die Pixel Watch 5 im Ozean gefunden haben. Der Gründer des Spieleentwicklers Gearboox, Randy Pitchford, war laut eigenen Angaben vor der Karibikinsel St. Martin tauchen und hat dabei eine Smartwatch im Meer gefunden. Das ist schon ungewöhnlich genug, aber erklärbar. Ungewöhnlich hingegen ist, dass es sich nicht um eine Pixel Watch der ersten vier Generationen handelte, sondern tatsächlich um die Pixel Watch 5.









Auf der gefundenen Smartwatch ist sehr deutlich der Schriftzug „Pixel Watch 5“ zu lesen und aufgrund des erwarteten Release in zwei bis drei Monaten wäre es auch nicht überraschend, wenn es bereits Vorproduktionsmodelle für interne Tester gibt. Gut möglich, dass einer dieser Tester seine Smartwatch verloren hat. Der Verlust dürfte Google bekannt sein, denn die Smartwatch wurde offenbar gesperrt und lässt sich nicht mehr nutzen.

Funktionell ist die Smartwatch weiterhin, womit zumindest die ohnehin nicht in Frage stehende Wasserdichtheit bestätigt ist. Die Smartwatch ist zwar nicht mehr nutzbar, zeigt aber nach wie vor die korrekte Uhrzeit an. Ich gehe davon aus, dass der Taucher in diesen Stunden einige Angebote von Techmedien bekommt und die Uhr schon in wenigen Tagen an anderer Stelle auftaucht, wo sie weiterhin untersucht und zerlegt werden kann.

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