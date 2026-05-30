Pixel-Aktionen im Google Store: Viele hohe Rabatte zum Mai-Ausklang – Pixel 10, 10a, Watch 4, Buds und mehr

Wir starten in das letzte Mai-Wochenende und dürfen uns zum Ausklang des Monats noch einmal auf viele starke Aktionen im Google Store bei Amazon freuen, die ihr bei Interesse nicht verpassen solltet. Jetzt gibt es Ersparnisse auf die Pixel 10-Smartphones, auf die Pixel Watch 4, die smarten Kopfhörer Pixel Buds und mittlerweile steht auch Fitbit im Fokus der Aktionen.



Ein Blick in die Aktionen im Google Store bei Amazon lohnt sich immer wieder, denn dort hält man regelmäßig hohe Rabatte bereit. Wer auf der Suche nach smarter Hardware ist und in den Bereichen Smartphone, smarter Kopfhörer oder auch Smartwatches unterwegs ist, ist hier sicherlich richtig. Aber auch rund um Fitbit (Air) gibt es mittlerweile Aktionen und bei Nest scheint es eine Art starker Abverkaufsaktionen zu geben.

Zum Ausklang des Mai-Wochenende könnt ihr jetzt auf die Pixel 10-Smartphones hohe Rabatte erhalten – vom Standardmodell über das Pro-Gerät bis hin zum Pro XL oder auch dem Pixel 10 Pro Fold. Natürlich gilt das für alle Speichergrößen und Farbvarianten, schaut doch einfach mal unter dem Link vorbei und klickt euch das Wunschgerät zusammen. Aktionen gibt es auch rund um das Pixel 9a und Pixel 10a. Auch das erweiterte Portfolio vom Ladegerät bis zur Schutzhülle ist immer wieder günstig zu haben und sollte nicht vergessen werden.

Außerdem könnt ihr euch jetzt auch noch hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4 Smartwatches sichern, die sowohl in der 41mm- als auch der 45mm-Variante zu haben sind. Ihr habt auch die Wahl zwischen LTE und Wifi, sodass alle Varianten verfügbar sind. Es gibt auch noch Rabatte auf die smarten Kopfhörer Pixel Buds.

Verpasst auch nicht die gesenkten Preise des neuen Fitbit Air Fitnesstracker, der nach dem Ende der Vorbestelleraktion jetzt wieder etwas günstiger zu haben ist. Außerdem gibt es aktuell Rabatte auf die Google Nest Sicherheitskameras und das erweiterte Portfolio in diesem Bereich.

Schaut einfach mal unter dem folgenden Link vorbei, der euch die gesamte Auflistung der Aktionen im Google Store zeigt. Es gibt dort immer wieder etwas zu entdecken.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 30.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.