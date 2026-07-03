Android Update: Neue Google-Apps starten, Zukunft von Android 17, Gemini mit Auto-Kamera und Android XR

Wir sind mit Schwung in den Sommermonat Juni gestartet, der rund um Android wieder viele interessante Ankündigungen zu bieten hatte: Wir haben über Android 17 QPR1 Beta 6 berichtet, haben euch gleich mehrere neue Android-Apps vorstellen können, berichten über Android XR und noch vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



In der ersten kurzen Juli-Woche hat uns schon wieder eine neue Android 17-Version erwartet, wir zeigen euch passend dazu, wie es mit dem Betriebssystem weitergeht und berichten auch über ein neue Audio-App, eine Signatur-App und mehr. Aber auch die Android Auto-Augen und die Galaxy Glass spielen eine Rolle. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

So geht es mit Android 17 weiter

Wir zeigen euch, wie es mit Android 17 weitergeht, sowohl mit der aktuellen Version als auch den kommenden QPR Betas, von denen wir vermutlich schon sehr bald eine zweite erhalten werden. Es wird noch turbulent.

» So geht es jetzt mit Android 17 weiter

Neue Audio-App für Pixel-Smartphones

Google hat eine ganz neue Audio-App für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, die auch für Android noch sehr relevant werden könnte. Denn diese bildet die Grundlage für viele kommenden Audiofunktionen.

» Google startet neue Audio-App für die Pixel-Smartphones









Neues Android-Backup mit flexiblen Apps

Google startet ein neues Backup für Android, das den Nutzern noch mehr Möglichkeiten gibt, um die App-Daten in der Cloud zu sichern. Während es bisher nur Alles oder Nichts gab, überlässt man den Nutzern jetzt die Wahl für jede einzelne App.

» Android bekommt flexibles Backup mit App-Auswahl

Play Store in Gemini

Der Google Play Store ist jetzt in Gemini integriert. Nutzer können nach Apps suchen, tiefer recherchieren und diese sogar aus dem KI-ChatBot heraus installieren.

» Gemini integriert die App-Suche des Google Play Store

Android 17 QPR1 Beta 6

Google hat die Android 17 QPR1 Beta 6 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die nächste Beta-Version für die Pixel-Smartphones innerhalb der QPR-Schiene, die noch sehr interessant werden könnte. Wir zeigen euch alle wichtigen Neuerungen aus dieser Beta.

» Google startet Android 17 QPR1 Beta 6

Neue Signatures-App

Google hat eine neue Unterschriften-App veröffentlicht, die jetzt für alle Nutzer startet. Mit dieser App haben alle Nutzer die Möglichkeit, ihre Unterschrift(en) direkt in der App zu speichern und bei Bedarf wieder abzurufen.

» Google startet neuen Signatures-App für Unterschriften









Gemini schaut durch Auto-Kamera

Ein großer Schritt für Android Automotive, den Google schon vor Jahren gehen wollte: Jetzt hat man erstmals demonstriert, wie die Gemini-KI Zugriff auf die Fahrzeugkameras erhält und dieses auswertet. Schaut euch einmal das im Artikel integrierte Video an.

» Android Automotive ermöglicht Gemini den Kamerazugriff

Samsung Galaxy Glass Leak

Ein neuer Leak zeigt uns die smarten Brillen Samsung Galaxy Glass gewissermaßen im Einsatz. In einer ganzen Reihe von Kurzvideos sind die smarten Brillen zu sehen und ihre Möglichkeiten, zur Steuerung der Oberfläche, der Medien und auch der Kamera. Schaut euch das bei Interesse einmal an, denn es entspricht dem Android XR-Standard und wird auch für alle anderen Brillen gelten.

» Neuer Leak zeigt Samsung Galaxy Glass mit allen Funktionen

Letzte Aktualisierung am 29.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.