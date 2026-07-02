Android: Neue Google-App taucht überraschend auf – Signatures speichert eure Unterschrift (Screenshots)

Google veröffentlicht in diesen Tagen einige neue Apps für Android und legt jetzt schon wieder mit einem interessanten Neuzugang für viele Smartphones nach: Man hat die neue App Google Signatures veröffentlicht, die einen recht simplen Zweck verfolgt, der aber im Alltag bei Notwendigkeit sehr praktisch sein kann. Es ist eine zentrale Stelle für die visuelle Unterschrift.



Viele Dokumente werden heute aus gutem Grund nur noch digital vorgehalten und müssen weder ausgedruckt, eingescannt noch in einem Aktenschrank abgelegt werden. Daraus ergibt sich allerdings oft das Problem der Unterschrift, für die zum Teil einzig und allein dennoch zum Drucker und Scanner gegriffen werden muss. Um das zu umgehen, haben viele Menschen schlicht ihre Unterschrift eingescannt und fügen diese bei Bedarf ein (habe ich ebenfalls lange Zeit getan). Jetzt will Google das mit einer App salonfähig machen.

Die neue App mit der simplen Bezeichnung „Signatures“ gibt den Nutzern die Möglichkeit, ihre Unterschrift zu digitalisieren und innerhalb der Anwendung zu speichern. Dabei kann man sowohl mit dem Finger oder Stift auf dem Display schreiben oder auch einfach auf eine vollständig digitale Version ohne eigenen Schnörkel setzen: Name eingeben, Schriftart auswählen und fertig. Auf folgenden Screenshots könnt ihr das sehen.

Aktuell gibt es nur die Möglichkeit, die Unterschrift(en) zu speichern – interessanterweise lassen sich mehrere innerhalb der App anlegen. Abrufen lassen sie sich derzeit nicht, was auch an der mangelnden Integration der App in anderen Anwendungen liegt. Es ist gut denkbar, dass Google dieses sehr systemnahe App in den PDF-Reader, in Google Docs und andere Apps integrieren wird. Auch eine offene Schnittstelle ist denkbar oder gar der Einsatz als temporäre Tastatur-App. Weiterhin wäre eine Integration in Gboard gut möglich.

Es scheint so zu sein, dass die Signatures-App per System-Update vom Juni auf die Smartphones der Nutzer kommen. Bei vielen Pixel-Nutzern ist sie bereits aufgetaucht, auch einige Nutzer anderer Marken haben sie bereits entdeckt. Einen Play Store-Eintrag zur manuellen Situation ist noch nicht zu finden. Wichtig: Es handelt sich um eine rein visuelle Unterschrift und nicht um eine digitale Unterschrift oder Signatur.

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[9to5Google]

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