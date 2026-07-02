Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 17 QPR1 Beta 6 ist da

Veröffentlicht am von Jens
android 

Google saust weiter durch die Android-Versionen und hat vor wenigen Stunden einen weiteren Release von Android 17 veröffentlicht, den wir so früh in diesem Monat nicht erwartet hätten. Gerade einmal eine Woche nach der fünften Version wurde Android 17 QPR1 Beta 6 veröffentlicht, die eine Reihe von Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Gepäck hat. Es werden zahlreiche Probleme behoben – hier findet ihr alle Infos im Überblick.


android 17 logo

Es geht rasant voran bei Android 17, wenn man einmal von den finalen Releases absieht. Denn nur wenige Wochen nach dem Start von Android 17 für die Pixel-Smartphones und gerade einmal eine Woche nach der letzten Beta hat man heute Nacht eine weitere Version veröffentlicht, die die nächste Runde einläutet. Damit stehen wir bereits bei der sechsten Ausgabe der Vorabversionen der QPR1-Schiene, die noch nie so lang gewesen ist.

Google hat die Android 17 QPR1 Beta 6 veröffentlicht, die die eine Woche alte Beta 5 ersetzt und eine Reihe von Verbesserungen mitbringt, die die Probleme der Vorversion beheben sollen. In der Auflistung am Ende des Artikels findet ihr alle Neuerungen, die von Google angegeben werden. Es ist das erste Mal, dass es eine Beta 6 in der QPR-Schiene gibt, sodass wir vielleicht auch noch mit 7 und 8 rechnen können, denn immerhin soll und die QPR-Schiene in diesem Jahr bis September begleiten.

Es sind noch keine echten funktionellen Neuerungen in der Android 17 QPR1 Beta 6 aufgetaucht, sondern nur die üblichen Verbesserungen. Dafür gibt es eine wichtige Info für Entwickler, denn mit der Beta 6 erreicht die Android 17 QPR1 einen Milestone: Man spricht jetzt von der Plattformstabilität, sodass unter der Haube bei den Schnittstellen und APIs keine größeren Änderungen mehr vorgenommen werden. Entwickler können ihre Apps jetzt also mit dieser Version testen.




Die Neuerungen in Android 17 QPR1 Beta 6

  • Users were unable to select multiple spell checker languages. (Issue #147312111)
  • Pressing the device volume buttons within the Clock app failed to trigger the expected user interface actions. (Issue #527400457, Issue #527395501, Issue #524895625)
  • Rapidly swiping through the media carousel caused visual glitches in the Quick Settings layout and settings icon by improving animation and layout state handling during rapid transitions. (Issue #514947195)
  • An issue in WindowManagerGlobal that resulted in app crashes. (Issue #516639947)
  • Enabling the Wi-Fi hotspot displayed a generic default SSID instead of the user’s saved custom name. (Issue #485168823)

Start auf den Pixel-Smartphones
Natürlich kommt auch die Android 17 QPR1 Beta 6 auf alle Pixel-Smartphones, die bereits die Vorversion erhalten haben oder auch schon auf dem finalen Android 17 laufen. Das gilt für alle Pixel-Smartphones seit der sechsten Generation bis hin zum neuesten Modell Pixel 10a. Also Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10, alle dazugehörigen a-Geräte, die Foldables und auch das Pixle Tablet.

Alle Nutzer, die sich mit ihrem Pixel-Smartphone im Beta-Kanal befinden, sollten das Update im Laufe der nächsten Stunden angeboten bekommen. Habt ihr kürzlich auf das finale Android 17 gewechselt, habt ihr möglicherweise den Beta-Kanal verlassen und müsstet diesen bei Interesse erneut betreten. In der QPR-Schiene würde ich davon mangels interessanter Neuerungen aber eher abraten.

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